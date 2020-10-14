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台版沒有！iPhone 12 Pro電源鍵下多一條　他揭蘋果 「真5G」黑科技

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台版沒有！iPhone 12 Pro電源鍵下多一條　他揭蘋果（圖／翻攝蘋果官網）

▲iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max電源鍵下多一條，目前僅美版用戶有此好康。（圖／翻攝蘋果官網）

記者黃君瀚／綜合報導

蘋果iPhone 12全系列發表，支援5G、照相升級、新顏色成了熱門話題，就有眼尖網友發現，在美版官網上看到iPhone 12 Pro電源鍵下面有塊顏色不同的條狀區域，不過在台版展示圖中就消失了。有達人解析，這是5G的重要關鍵「毫米波」（mmWave）技術，蘋果指理論能達到下載速度4Gbps/s。

半夜追發表會的死忠果粉，不少人都發覺電源鍵下不尋常，不過蘋果團隊並沒有多加著墨，於是論壇上各種猜測不斷，「sim卡插槽啊，怎麼一堆人在問」、「估計還有下集吧這樣」、「只有美國版的才有，像台灣、日本就沒畫出來」、「應該是天線，講5G那段有把那區塊拉出來。」

事實上，這一條狀區塊為毫米波mmWave天線，不論上台灣、中國大陸、日本、英國、加拿大......全都看不到這特別的一截，加上新技術關鍵零組件成本較高，目前僅美國版12 Pro等級以上的iPhone才支援。

▲▼ 5G基地台。（圖／路透）

▲5G基地台示意圖。（圖／路透）

全球5G通訊頻段基本上可分為2大方案，根據不同頻譜段來劃分，以6GHz為分野。一為全球較多國家和電信業者採用的Sub-6頻段，範圍在450MHz至6GHz之間，此為4G技術的延伸，產業發展成熟、基地台建設快；缺點則是Sub-6涵蓋的頻率多已被占用。

另一類5G通訊頻段為毫米波mmWave，範圍在24GHz至52GHz之間，屬於高頻段，優點是支援更高速的資料傳輸，且頻段鮮少被使用；缺點則是高頻率容易受到干擾，5G雖然有新突破，不過技術尚為完全成熟。

簡言之，Sub-6可說是4G延伸的「4G加強版」，mmWave則是代表未來的「真5G」，帶來更快的速度、更高數據量和更低的延遲，理論上能比4G更快20倍。不過由於頻率限制，mmWave需要投入更高成本大量興建基地台，距離全面普及還有一大段路要走。

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