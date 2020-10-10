遊客逛完就走！紅衣女店員氣炸：沒錢別出來玩　被PO網公審急道歉

▲紅衣女嗆遊客「沒錢別出來玩」。（圖／翻攝《封面新聞》）



記者柯振中／綜合報導

許多人喜歡趁著連假出遊，無論國內外民眾都一樣。不過，大陸一組遊客前往雲南大理觀光，期間進入雙廊古鎮的某家鼓店，卻遭到紅衣女店員辱罵「沒錢就不要出來玩」，讓他們氣炸錄影PO上網路，引起一陣熱議。

綜合陸媒報導，大陸遊客「薩德叔叔」與親友5日前往大里雙廊古鎮遊玩，期間進入一家手鼓店，因為沒有理想的商品，沒有買東西就準備離場，沒想到因此遭到紅衣女店員辱罵。

該名紅衣女店員發現遊客沒買東西，站在店裡痛罵「窮鬼」，還說「沒錢不要出來玩」，多次罵髒話、動手推人，場面十分火爆。「薩德叔叔」將離譜的過程錄下，張貼到網路上，引起一陣熱議，當地官方也緊急介入調查。

▼紅衣女嗆遊客，還動手推人。（圖／翻攝《封面新聞》）



當地官方調查後，發現事情屬實，因此責令關門整改30天。而「薩德叔叔」說，官方處理的方式、態度相當優良，但還是希望收到紅衣女子的道歉。

經過多日的沉澱，紅衣女也在網路上發文道歉，反思自己的行為「不恰當」，十分後悔口出惡言，「被拍的視頻放到網路上後，沒想到產生這麼大的影響，我很害怕，甚至不知道怎麼來面對家人、面對公眾、面對未來的生活。」

紅衣女反覆思考，認為逃避不是辦法，因此站出來面對大眾，「我以後將調整好自己的心態，提升自我、規範自己的言行，積極面對生活、努力工作，做一個對社會有用的人。」

►用過必回購

▼事件在網路上發酵，官方緊急介入。（圖／翻攝微博）

