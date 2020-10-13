台南學甲爐碴案清運公開透明　環保局網站直播以昭公信

▲各界關切的台南市學甲爐碴案，台南市環保局網站直播現場清理狀況，歡迎民眾上網觀看，共同監督清理過程。（圖／記者林悅翻攝，下同）





記者林悅／台南報導



各界關切的學甲爐碴案，台南市環保局以優先清除爐碴，盡速恢復農地原有功能與地力條件為處理目標，明祥馨公司9月4日開始清理以來，環保局每天派員稽查管控清理進度，累計至10月12日止，已清理出爐碴粒料8700公噸。

台南市環保局指出，自10月12日起直播現場清理狀況https://reurl.cc/Md3Xy3，歡迎關心的民眾上網觀看，共同監督清理過程。

環保局指出，現場清理直播畫面提供了多個視角，透過網路，可以清楚看見挖土機鏟挖的一舉一動、一旁等待載運的大貨車以及周邊的環境。環保局表示，欲觀看直播，只要進入台南市環保局官網，於環保快訊中點選學甲農地爐碴清運進度即可。另外，同一畫面下方的相關檔案，則有學甲農地清運日誌，點入即可掌握最新進度。

環保局強調，原本明祥馨公司是提送為期2年的清理計畫，環保局評估後嚴格要求在最短時間處完成，必須於180個工作天內清運完畢。環保局也再次重申，學甲爐碴案雖發生於早年，但環保局是權責機關，職責所在一定會以嚴肅、積極的態度去處理，更會要求業做好防護措施，杜絕二次污染。

2015年學甲爐碴事件首次爆發後，農政相關單位當時即已封存所有可能受污染的稻穀，同時也抽樣檢驗重金屬含量，鎘、汞、鉛均未檢驗出來，其餘的重金屬量也都低於國內外農產品背景值。相關資訊可見農委會農糧署網站農業新聞。環保局呼籲，請勿將歷史資料或不同時空地點的照片移花接木，以訛傳訛傷害農民。

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