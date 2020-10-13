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古都馬拉松賽即將台南登場　環保局加強洗街維護空品

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▲2020年台南古都國際馬拉松即將於10月18日舉行，為讓跑者有好的空氣品質，環保局加強洗街除塵等作業，讓路跑者安心參賽。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲2020年台南古都國際馬拉松即將於10月18日舉行，為讓跑者有好的空氣品質，環保局加強洗街除塵等作業，讓路跑者安心參賽。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2020年第14屆台南古都國際馬拉松即將於10月18日舉行，為讓跑者有好的空氣品質，環保局10月起即針對賽事啟動維護空氣品質應變措施，也會加強賽事路段及其周邊道路共166公里之洗街除塵等作業，讓路跑者安心參賽。

環保局維護空氣品質應變措施包括，當監測到空氣品質指標為對敏感族群不健康的橘色警戒時，將要求工廠提升空污防制設備效率、大型營建工地加強裸露地灑水等。另外，在10月16日、17日加強包括健康路、永華路、府前路等賽事路段及周邊主要道路日夜間洗街作業，清潔隊掃地班人員也會增加清掃道路與整理環境的頻率。環保局表示，道路清洗過程較花時間、會有水漬殘留等，可能造成用路人不便，請民眾多包涵。

市長黃偉哲表示，為讓古都馬松的跑者在舒適的環境下完成賽事，台南市要提供乾淨潔的環境、維護空氣品質、防制揚塵，做足準備讓來自全台的跑者，感受台南市的美好以及辦活動的誠意。

▲2020年台南古都國際馬拉松即將於10月18日舉行，為讓跑者有好的空氣品質，環保局加強洗街除塵等作業，讓路跑者安心參賽。（圖／記者林悅翻攝，下同）

環保局長謝世傑提醒用路人，洗街車作業時段為10月16日、17日夜間8時至隔日凌晨3時，洗街車作業時會開警示燈，行進時速20公里以下，道路清洗時將大量灑水，路面清洗後不免留有水漬，這些多少都影響用路人。車輛若遇洗街車作業請減速慢行、注意安全，也請多些耐心。

古都馬拉松賽，廣受愛好路跑者歡迎，是全台馬拉松重點賽事之一。今年因COVID-19新冠肺炎疫情影響，原訂春季舉行的活動延至10月舉辦，秋高氣爽的天候，吸引全台1萬7千多人報名。

環保局表示，古都馬拉松為熱愛路跑民眾重點賽事之一，環保局提前洗街顧環境，讓熱愛運動的民眾安心跑完全程，一起創造美好賽事。

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