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感冒藥煉毒吸引日本師傅來台取經　擁槍富二代也曾建實驗室製毒

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▲警方逮捕改造槍枝並擁槍自重的毒蟲卓姓男子。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警方逮捕改造槍枝並擁槍自重的毒蟲卓姓男子。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

新北市新莊一金屬機械加工廠卓姓小開（44歲）在父母百般呵護下染上吸毒及玩槍惡習，日前因在自家廠區公然試槍，遭到鄰居檢舉被逮；根據警方調查，卓姓小開曾在2007年3月突發奇想，在自家工廠內購買大批化學燒杯及甲醇、紅磷等化學原料嘗試製毒。

▲警方逮捕改造槍枝並擁槍自重的毒蟲卓姓男子。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警方逮捕改造槍枝並擁槍自重的毒蟲卓姓男子。（圖／記者張君豪翻攝）

卓男當年利用網路自學的製毒技術，在自宅透過感冒藥想合成安非他命，但結果因不具備化工專業技術，他研發的「紅磷還原法」、想從「斯斯」市售感冒藥中提煉安毒，最後只提煉出安毒先驅原料液態麻黃素，無法還原結晶，當年4月就遭警方逮捕，雖經檢警以製造二級毒品罪嫌送辦，但因「實驗失敗」，最終法院僅判3年8個月有期徒刑。

警方透露，早期台灣製毒師傅都是從安毒先驅原料麻黃素、去麻黃素、甲基麻黃素透過還原合成法提煉安非他命，但從2006年起亞太地區國家全面管制上述物品進出口，導致市面麻黃素嚴重缺貨，該物品市售價格從每公斤2萬元飆升到每公斤25萬元，安毒價格更飆升到每公斤百萬元新台幣。

當年台人製毒師腦筋動得快，紛紛批購包含當時部分知名藥廠以麻黃素生產的感冒藥品，原因在於這些感冒藥品內麻黃素是藥用成分可擴張支氣管緩解感冒不適症狀，包含當年的「涕通」、「斯斯」等感冒成藥都是製毒工廠批購的熱門藥品，煉毒技術甚至吸引日本製毒師傅來台取經，但後來因藥廠配合政府反毒政策，修改藥方成分後，「狂買感冒藥」的歪風才逐漸消退。

有警方回憶，當年政府宣布管制麻黃素並建議藥廠修改感冒藥成分後，部分毒梟還把歪腦筋動到獸醫用的動物感冒藥身上，無所不用其極就是要拿到製造安毒的關鍵成分麻黃素，但大安警分局逮捕的卓姓小開當年斥資自建實驗室，卻因技術不佳，雖從感冒藥「斯斯」中還原出液態麻黃鹼，但苦無技術凝結成品，卻因此吃上牢飯。

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