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二審國旗法　陸要求廣掛五星旗「愛國」：含幼兒園、駐港澳機構

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▲▼中華人民共和國國旗,五星旗。（圖／達志影像／美聯社）

▲中華人民共和國五星旗。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳政錄／綜合報導

大陸第十三屆全國人大常委會第22次會議，於13到17日在北京召開，據央視報導，《國旗法修正草案》、《國徽法修正草案》今天正式提請二度審議，對國旗、國徽的懸掛和使用進行規範，增加對相關場所要求升掛「五星旗」的規定。等於係以法律形式，明確相關標準。

據二次審議稿內容，中共中央要求，專門人民法院和專門人民檢察院，中央人民政府駐香港、澳門特別行政區有關機構應當在工作日昇掛國旗並懸掛國徽；有條件的幼兒園參照學校的規定升掛國旗。

▲▼2019兩會,2019人大,全國兩會,兩會,人民大會堂,北京藍,兩會藍。（圖／記者曾俊豪攝）

▲大陸第十三屆全國人大常委會第22次會議正在北京召開。圖為北京人民大會堂。（圖／記者曾俊豪攝）

此外，大陸全國展覽館、體育館應當在開放日昇掛、懸掛國旗；國家機關和武裝力量的徽章可以將國徽圖案作為核心圖案；另一方面，增加規定特別提到「公民在莊重的場合可以佩戴國徽徽章，表達愛國情感。」

對於國旗圖案標準版本，二次審議稿還增加規定稱，國旗圖案標準版本需參照中國人大網、中國政府網發布；中小學應當將國徽作為「愛國主義教育的重要內容，教育學生了解國徽的歷史和精神內涵。」

《國旗法修正草案》、《國徽法修正草案》是在港版國安法生效後，於8月8日開幕大陸全國人大常委會第21次會議上被首次提請審議，當時在新增條文中提到，不得倒掛或以有損國旗尊嚴方式升掛，不得隨意丟棄國旗等。

由於中國國旗法、國徽法均已列入香港基本法附件三，因此待修正草案通過後，香港特別行政區也要配合實施，因此此次人大常委會審議結果、法案何時上路引發關注。

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