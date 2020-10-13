陸修刑法！12到14歲故意殺人將負刑責　姦淫幼女判罰提高

▲大陸擬修改刑法。（圖／視覺中國）

記者陳政錄／綜合報導

大陸官方13日將刑法修正案（十一）草案二審稿，提請全國人大常委會會議審議，內容擬定在特定情形下，將法定最低刑事責任年齡作個別下調，另還包括將「冒名頂替」上大學寫入刑法、提高姦淫幼女刑罰、完善對監護或收養人員的性侵犯罪等。

據央視報導，大陸刑法修正案（十一）草案內容顯示，已滿十二周歲不滿十四周歲的人，犯故意殺人、故意傷害罪，致人死亡，情節惡劣的，經最高人民檢察院核准，應當負刑事責任。

同時，二審稿增加特殊職責人員性侵犯罪，對負有監護、收養、看護、教育、醫療等特殊職責人員，與已滿14周歲不滿16周歲未成年女性發生性關係的，不論未成年人是否同意，都應追究刑事責任，處三年以下有期徒刑，情節惡劣的處三年以上十年以下有期徒刑。

草案還修改了姦淫幼女犯罪，對姦淫不滿10周歲的幼女或者造成幼女傷害等嚴重情形明確適用更重刑罰，即處十年以上有期徒刑、無期徒刑或者死刑。

值得注意的是，近期「冒名頂替」上大學事件在大陸各省爆發，草案也特別對此完善規定，列入盜用、冒用他人身份，頂替他人取得的高等學歷教育入學資格、公務員錄用資格、就業安置待遇的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處罰金；組織、指使他人實施前款行為的，依照前款的規定從重處罰。

另於體育行為上，草案也擬將組織、強迫運動員使用興奮劑等入刑，防止興奮劑違規行為嚴重損害國家形象。

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