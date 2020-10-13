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美倡「三邊軍控談判」削核　耿爽：要中國加入不公平

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▲▼核武。（圖／CFP）

▲核武是對國際安全威脅最大的戰略性武器之一。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

針對美國持續邀請中國加入美、俄、中之間的新三邊核協議，即「三邊軍控談判」，中國常駐聯合國副代表耿爽12日強調，這只是美方轉移國際注意力的把戲，意在為其拒絕履行核裁軍特殊優先責任製造藉口。

耿爽還說，中國的核力量與美俄完全不在一個量級，要求中國參加三邊軍控談判不公平、不合理、不可行。中方不會同意，也絕不接受任何脅迫與訛詐。

▲▼中國代表團團長、中國常駐聯合國副代表耿爽在第75屆聯合國大會裁軍與國際安全委員會一般性辯論中發言。（圖／央視）

▲中國常駐聯合國副代表耿爽在第75屆聯合國大會裁軍與國際安全委員會一般性辯論中發言。（圖／央視）

為商討國際戰略武器、區域安全等議題，第75屆聯合國大會裁軍與國際安全委員會近日召開，耿爽於當地時間12日，發言抨擊美國的「三邊軍控談判」論述。

他說，美方近來給中國戴上「世界第三大核力量」的高帽，極力渲染「美俄中核軍備競賽」，大肆鼓吹「三邊軍控談判」。這只是為其謀求自我鬆綁、建立絕對軍事優勢尋找理由。

耿爽表示，中方不參加所謂「三邊軍控談判」，並不意味著中方迴避自身核裁軍責任、拒絕參與國際核裁軍努力。他說，從擁有核武器的第一天起，中國就倡導全面禁止和徹底銷毀核武器，宣佈在任何時候和任何情況下不首先使用核武器，承諾無條件不對無核武器國家和無核武器區使用或威脅使用核武器。

他還表示，中國堅持自衛防禦核戰略，始終將核力量維持在國家安全需要的最低水平，過去沒有、今後也不會與任何國家進行核軍備競賽。

美國、俄羅斯為削減核武等國際戰略武器，降低冷戰時期軍備競賽的風險，簽署《削減戰略武器條約》，惟第三階段條約將於將於2021年2月5日後失效。為此，美國政府多次強調，下一階段必須使中國加入談判，以制定出中、美、俄之間的新三邊核協議。

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