南卡水彈再灌2天！北北基宜豪大雨　「沙德爾」可能生成時間曝

▲氣象局今晨對宜蘭縣發布「豪雨特報」，另對台北市、新北市和基隆市發布「大雨特報」。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

北北基宜豪大雨特報！中央氣象局預報員劉沛滕表示，受到東北風和有點南卡颱風外圍環流影響，今天（13日）和周三清晨基隆北海岸、大台北山區及宜蘭雨勢比較明顯，有局部大雨或豪雨。他提到，目前菲律賓東方有一個小低壓雲系，通過菲律賓進入南海後，周四、周五有機會變熱帶性低氣壓或颱風。

氣象局今晨對宜蘭縣發布「豪雨特報」，另對台北市、新北市和基隆市發布「大雨特報」，東北風影響易有短時強降雨，今宜蘭縣有局部大雨或豪雨發生的機率，基隆北海岸及大台北山區亦有局部大雨發生的機率，連日大雨，請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪處慎防淹水。

[廣告]請繼續往下閱讀...

劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今東北風和有點颱風外圍環流影響，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭比較明顯，有局部大雨或豪雨，宜蘭12日夜間有出現短時強降雨，今仍會有較明顯雨勢出現，花蓮今也容易有局部大雨，其中又可能在夜間，而台東和恆春半島多少也會下些雨，其他地區為多雲到晴；北部、宜花高溫約28至30度，其他地區約31至33度，中南部日夜溫差大。

▼今晨0時至6時累積雨量圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

劉沛滕說，因東北風加上颱風外圍偏東風帶來些水氣，這樣的天氣型態會持續兩天；周三白天起颱風外圍水氣慢慢減少，轉為偏東北風，至下周一迎風面北部、東半部可能有下雨。

劉沛滕表示，南卡颱風今晨2時中心位置在鵝鑾鼻西南西方880公里海面上，往西移動，移動速度滿穩定，預計今夜有機會通過海南島，再往中南半島過去後減弱。

另外，劉沛滕指出，目前菲律賓東方有一個小低壓雲系，預計2天後通過菲律賓進入南海，屆時環境滿適合熱帶低壓或颱風發展，周四、周五有機會變熱帶低壓或颱風，但和蓮花、南卡移動方向一樣，往中南半島去。若屆時成颱，將是今年第17號颱風「沙德爾」（Saudel）。

▼菲律賓東方海面有一個熱帶擾動醞釀中。（圖／氣象局）

▼南卡往中南半島，但外圍水氣影響台灣。（圖／氣象局）