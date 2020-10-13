台灣變「颱彎」？　災害預報士曝颱風不來原因：它太強了！

記者陳俊宏／台北報導

今年至今西北太平洋共生成16個颱風，但無颱風侵襲台灣，導致水情拉緊報，也讓網友開玩笑說，「台灣是颱彎」、「颱風遇到台灣會轉彎」。對此，災害預報士、天氣風險公司總監賈新興分析颱風不來台灣的原因，「原來就是因為它太強了。」

▲目前西北太平洋有一個南卡颱風，將朝中南半島前進。（圖／氣象局）

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「都是因為它，颱風都不來」，賈新興12日在臉書說，今年7月至9月共有11個颱風生成，氣侯平均值為14.1個颱風，因7月零颱風，這11個颱風都在8月和9月生成的。

賈新興表示，看一看今年的太平洋高壓，以黑色粗實線為代表，和氣候平均的範圍黑色粗虛線為代表，「原來就是因為它太強了。」原來太平洋高壓太強，整個罩在台灣上空。

▼今年太平洋高壓（黑色粗實線）太強罩在台灣上空，讓颱風無法靠近。（圖／翻攝賈新興臉書）

目前西北太平洋有一個南卡颱風，中央氣象局預報員劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，南卡今晨2時中心位置在鵝鑾鼻西南西方880公里海面上，往西移動，移動速度滿穩定，預計今夜有機會通過海南島，再往中南半島過去後減弱。

另外，劉沛滕指出，目前菲律賓東方有一個小低壓雲系，預計2天後通過菲律賓進入南海，屆時環境滿適合熱帶低壓或颱風發展，周四、周五有機會變熱帶低壓或颱風，但和蓮花、南卡移動方向一樣，往中南半島去。若屆時成颱，將是今年第17號颱風「沙德爾」（Saudel）。