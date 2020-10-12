快訊／「南卡」颱風尾甩水彈！大雷雨夜襲　連灌2天4縣市豪雨警戒

▲南卡颱風持續西進，對台灣沒有直接影響 。（圖／翻攝RAMMB）



記者許力方／台北報導

中央氣象局晚間10時針對北北基宜4縣市發布「豪雨特報」，受東北風影響，易有短時強降雨，12日晚至13日宜蘭縣有局部豪雨或大雨發生，基隆北海岸、大台北山區也有局部大雨發生機率。預報員謝佩芸表示，未來兩天水氣較多、迎風面較雨明顯，南卡颱風外圍的東風會為東半側帶來水氣，尤其迎風面基隆北海岸、大台北及東北部地區這2天有局部大雨或豪雨，13日晚到14日清晨降雨明顯區域會往南移至花蓮。

氣象局晚間10時7分同時針對新北市、宜蘭縣發布「大雷雨即時訊息」，預計持續時間至深夜11時止，新北市烏來區、宜蘭縣礁溪、員山鄉慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，坍方、落石、土石流，以及低能見度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象局預報，13日持續受東北風及颱風外圍環流影響，迎風面的北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其中基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區降雨較為明顯，有局部大雨或豪雨發生機率，入夜起花蓮地區也有局部大雨發生的機率；至於中南部則維持多雲到晴、午後山區有局部短暫陣雨。

氣溫方面，各地深夜至清晨較涼，約23至25度，白天北部及宜花地區高溫約28至30度，其他地區約31至33度，中南部日夜溫差較大。

▼大雷雨夜襲新北、宜蘭，持續1小時。（圖／中央氣象局）



氣象局表示，原位於菲律賓西方海面的熱帶性低氣壓，12日下午2時已經發展為今年第16號颱風「南卡」（NANGKA），未來持續朝西往海南島、越南一帶前進。預估本周南海至菲律賓東方海面的大低壓帶仍可能有其他熱帶擾動發展，提醒民眾注意氣象資訊。

根據氣象局觀測，南卡颱風12日晚間以每小時19公里速度，向西北西進行，近中心最大風速每秒20公尺，瞬間最大陣風每秒28公尺，7級風暴風半徑100公里。

►秋冬必備潤澤神物！雅詩蘭黛「全新小棕瓶」下殺5.9折