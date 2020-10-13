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早餐點豬皮！筷子一夾「整塊密集鱗片」麻到頭頂　網曝：很正常

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲密集恐懼症慎入！（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

現在時序已經過了寒露，「夜寒如水，露水將凝結成霜」，所以早上來一碗熱熱的湯，絕對讓人超幸福，但這一幕卻讓網友狂起雞皮！一名女網友在臉書《爆怨公社》貼出一張照片，說她早餐點了米粉湯和豬皮，要吃的時候「密集恐懼症」秒發作，「豬皮怎麼會長魚鱗啦！」照片也讓其他人直呼「看到頭殼麻麻。」

「不能只有我看到……」這位女網友文中表示，她早上叫了外送，點了米粉湯和豬皮小菜當作早餐，結果送來開吃的時候，夾到一塊豬皮讓她「整個密集恐懼症發作」。原PO也附上照片，只見該塊豬皮上有一塊塊的淡黃色瓣狀物，看起來就像是一塊疙瘩超多的油雞皮，或是整條魚的鱗片沒刮掉。

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原PO也不禁貼出一張臉色發青、噁吐的表情符號「豬皮怎麼會長魚鱗啦！」還強調「它真的是豬皮不4（不是）苦瓜～」而這超詭異的長相，讓不少網友直猜，「確定那個不是魚皮？」「我以為玉米。」「魚鱗症的豬？原來人面魚都是真的。」「其實是魷魚。」「是不是老闆把豬皮當魷魚切鱗片？」

▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲長魚鱗的豬皮讓原PO看到頭皮發麻。（圖／翻攝自爆怨公社）

不過，就有人留言解答，其實這是正常的，完全可以安心吃，「這個是皮下應該不是表面吧？油沒刮乾淨的就會這樣，除了油了點，倒是沒啥影響。」「皮下脂肪沒刮，正常。」「那個是脂肪粒，店家沒刮。」「豬皮內側脂肪，算是很漂亮的油花。」

其他網友則是紛紛回覆，引起一陣熱論，「這我沒辦法，頭皮都發麻了。」「吼，我整個後腦勺都麻的。」「真的有反胃……剛吃飽看到這個圖。」「豬皮雕花你敢嘴！」「我沒有密集恐懼症，但這真的不行。」「為何一早讓我看這個？」「我沒辦法接受，看了一次又一次，雞皮疙瘩掉一次次滿地，噁！」

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