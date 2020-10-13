台北車站變水上市場！　北捷回應「淹水原因」：不影響營運

▲台北車站「B1層大廳販賣店」出現淹水情形。（圖／原PO授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

一名網友今（13日）早行經台北車站「B1層大廳販賣店」時，發現地面出現竟積水，目測深度約達1公分左右，他拍下附近店家拿出掃把清理地面的畫面，不禁直呼「幫這些工作人員爆怨哦！」記者實際詢問北捷的負責人後，對方回應，由於牆面漏水才會導致地面淹水，目前現場已無漏水，並不會影響民眾通行。

這名網友在「爆怨公社」上發文表示，「幫這些工作人員爆怨哦！台北車站地下街淹水囉！」原PO貼出好幾張台北車站的現場畫面，地面上的積水目測約有1公分左右，周圍店家的服務人員及捷運清潔人員都拿出掃把、拖把、水桶等，趕緊清理地面，就怕影響其他用路人。

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照片曝光後，不少網友紛紛留言回應，「台北下雨嗎」、「哇你有帶泳衣嗎」、「辛苦了…這難清」、「怎麼會淹成這樣」、「水上市場」、「應該是水管爆管」、「偽出國正夯，你好好體驗一波」、「缺水，請勿玩水」。

經《ETtoday新聞雲》記者詢問，北捷新聞組的蔡組長回應，10點54分時，由於台北車站B1層販賣店牆面漏水，因此才會出現淹水的情形，不過當下已經立即派員處理、清理，所以現場已無漏水，不會影響民眾通行，「至於漏水原因正由維修人員查修中，並未影響營運。」