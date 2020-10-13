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大馬疫情四起！吉隆坡等地「有條件」行動管制兩週　超市現購物潮

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▲▼新冠肺炎,馬來西亞。（圖／路透）

▲馬來西亞政府宣布將實施有條件行動管制令。（圖／路透）

文／中央社記者孫天美吉隆坡12日專電

馬來西亞新冠肺炎確診病例快速攀升，國防部長依斯邁沙比利今天宣布，吉隆坡及近郊從14日至27日實施有條件行動管制令，禁止跨縣工作，公園、運動中心、學校、夜店都關閉。

馬來西亞行政中心布特拉加亞（Putrajaya，布城）、雪蘭莪州和沙巴州也在這一波行動管制令中。不過，沙巴州將提早一天實施，從10月13日至26日。

依斯邁沙比利（Ismail Sabri Yaakob）說，有條件行動管制令允許所有經濟活動如常運作，但餐飲業、加油站、便利店等僅允許從清晨6時營業至晚上6時；禁止跨縣或跨州工作，除非當事人出示員工證或雇主證明；關閉所有教育機構、宗教場所、公園、休閒娛樂中心、夜店、運動中心等；禁辦婚禮和所有社交活動。此外，每戶僅允許兩人外出採購食品及必需品。

但雪蘭莪州州務大臣阿米魯丁（Amirudin Shari）不同意中央政府宣布對雪州全境實施有條件管制令。

阿米魯丁說，雪州仍有幾個地區沒有確診病例或疫情尚在可控制範圍內，因此他將對做出這項決定的國家安全委員會（NSC）提出相對提案，希望中央重新考慮這項決定。

隨著政府宣布將實施有條件行動管制令，多個受影響的地區已出現購物潮。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）全球大流行，馬來西亞今天新增確診病例563例，死亡2例；累計確診病例1萬6220例，159人死亡。

大馬可說自9月下旬或10月進入第三波疫情。1月25日，馬來西亞首次發現確診病例，但大部分是境外輸入，2月17日後一段時間沒有確診病例；但2月27日至3月1日間，吉隆坡大城堡（Sri Petaling）一座清真寺舉行一場集會，有來自大馬和鄰近東南亞國家逾萬人參加，新型冠狀病毒之後在境內擴散。

3月16日，首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）在電視直播宣布2天後實施行動管制令，當時確診人數為553人，42人痊癒，未有死亡病例。在行動管制令期間，民眾僅可在限定範圍內出門採買食物和日用品，各行各業被迫關閉，停班停課，民眾不可出國，外國旅客也不可入境。

隨著疫情趨緩，政府對民眾的限制逐漸放鬆，先後經歷「有條件行動管制令」和「復原式行動管制令」，目前大馬是在復原式行動管制令中。

然而，位在婆羅洲北部的沙巴州州議會7月30日解散，各政黨政治人物和候選人為了選舉在沙巴境內拜票、進行造勢活動，西馬政治人物也為了協助黨內同志頻繁往返兩地。一些在西馬生活的沙巴州選民特地在9月26日投票日當天回沙巴州投票。

9月下旬後，馬來西亞確診病例再度快速增加，10月6日更創下單日691例確診的紀錄。

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