羅智強預言中天「被關台」　鄭照新：美陸不敢做的台灣做了

▲國民黨文傳會副主委鄭照新 。（圖／記者張一中攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨革實院院長羅智強13日上午爆料中天新聞台「關定了」，引發外界關注。對此，國民黨文傳會副主委鄭照新回應，美國總統川普這麼討厭CNN，也不敢關CNN，中國大陸敵視蘋果日報，香港目前也不敢關掉蘋果日報，但民進黨卻敢關掉中天，簡直「超美趕陸」。

鄭照新指出，10月26日是NCC有關中天電視換照的聽證會，一家新聞台的生死，將任由他的仇家決定。自解嚴民主轉型後，國民黨執政時再怎樣，也不敢因為一個新聞台反政府關台，民進黨卻敢。

鄭照新表示，川普這麼討厭CNN，也不敢因為CNN反川普關台，民進黨敢；大陸敵視蘋果日報，香港目前也不敢因為蘋果的立場，直接說要關掉蘋果日報，民進黨敢。

鄭照新感慨，美國和大陸都不敢或不願做的事情，台灣做到了，這大約就是民進黨的，「我們是棋手，不是棋子吧」，而這是一盤「控制言論的棋」。

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