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要求5年增資500萬都不甩！　3家保經代被金管會撤照

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▲▼金管會。（圖／記者紀佳妘攝）

▲金管會公布新裁罰案，3家保險經紀人公司被撤照，另有3家則被要求限期增資。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（28）日公布新裁罰案，富貴人保險經紀人公司等6家保險經紀人公司、保險代理人公司違反法令，且有3家未依規定完成調整資本額，最後依法撤照，另有3家則要求限期增資。

金管會保險局長施瓊華表示，富貴人保險經紀人、長春國際保險經紀人及鳳翔保險代理人等3家公司，未依保險經紀人管理規則或保險代理人管理規則第16條規定，在去年6月24日前完成調整資本額至500萬元。

施瓊華指出，由於3家公司無視法規所給予的5年調整期，對於保經代公會的通知，或金管會依行政程序法以書面通知陳述意見，均不予回應，違規情節重大，依法廢止其許可，並註銷執業證照。

其餘3家上新保險經紀人、昇億保險經紀人及兆成保險經紀人也未依保險經紀人管理規則第16條規定，於去年6月24日前完成調整資本額至500萬元，違規事證明確，依法核處限期改正。

施瓊華也提及，要求保經代公司提高資本，主要是為了強化健全經營及風險承擔能力，上新、昇億、兆成等3家有陳述理由，願意限期改正，因此沒有撤照，其中昇億提出在8月31日完成增資，其餘2家則是到年底前，屆時未如期增資的話，主管機關將再進行處分，不排除撤照。

另據統計，到今年6月底為止，國內保經公司共有313家，扣除被撤照的2家，僅剩311家；至於保代部分，則有285家，扣除上述被耖照的1家後剩284家。此外，2013年11家保經代公司未依規定繳保證金，因此撤照處分。

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