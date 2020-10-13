　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

潛入上海名媛群！他驚見「奢華真相」傻眼了：GUCCI絲襪輪流穿

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼喝酒,陪酒,名媛（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲上流社會的紙醉金迷令不少人嚮往。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者蔡儀潔／綜合報導

上流社會的紙醉金迷令不少人嚮往，有人就加入號稱是上海名媛的群組，想看看名媛們究竟過著怎樣的生活。意外的是，竟揭露一堆女子為了冒充名媛，「AA制」集資入住高檔飯店、租法拉利、共用一份下午茶，只為了拍照釣有錢金主，而她們卻嫌棄開雙B的男生小氣，要求必須開法拉利。

▲▼ 上海名媛群 。（圖／翻攝自微博）

▲上海名媛群 。（圖／翻攝自微博）

「上海名媛群」近日登上微博熱搜，大陸一名叫「李中二」的網友憑著10萬元（人民幣，下同，約新台幣44萬元）的資產證明，在繳了500元（約新台幣2183元）的費用後，進入了名為「魔都名媛」的群組，「我以為在群裡可以和富婆們暢聊奢侈品，分享人脈資源，結交金融精英，我發現我錯了，我進的不是名媛群，是高配版拼多多。」

▲吃飯,下午茶,早午餐。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲群內還開團，6個人各花約371元台幣，去吃一份高檔飯店的雙人下午茶。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

李中二揭露，這些自以為是白富美的女生們，根本是山寨名媛。他公開群組內的組團消費情況，包括15個人各花200元（約新台幣873元），去入住上海頂級飯店一晚，更貴的寶格麗飯店景觀房則甚至要找40個人湊團，還必須先安排輪流進出的時間，接著反手一個PO文加定位「經濟獨立就是爽」。

▲▼ 上海名媛群 。（圖／翻攝自微博）

▲愛馬仕包包拼單。（圖／翻攝自微博）

另外名牌包、法拉利則是許多人合資租來輪流使用。不過更扯的在後頭，「我以為40個人拼單一間房已經是一種極致的迷惑行為了，但是我萬萬沒想到，甚至還有人拼單絲襪，還是二手絲襪」，原來山寨名媛們連GUCCI的二手絲襪，都要3人合資購買輪流穿。

這些女生其實的湊團其實都只是為了拍照，把自己包裝成名媛。李中二感嘆，「這些名媛們個個自詡南京西路林青霞、黃浦江迪麗熱巴，一邊朋友圈發著20歲經濟獨立有多爽，一邊在私信哪裡能蹭到免費下午茶」，而且有些人因為一直在包裝自己，裝到最後似乎自己都受騙以為自己真的是名媛。

▲▼ 上海名媛群 。（圖／翻攝自微博）

▲山寨白富美們吐槽開賓士和BMW的男生都很小氣 。（圖／翻攝自微博）

有女生還在群組表示，「我真的巨倒楣」，自己去看畫展遇到戴勞力士的帥氣天菜小鮮肉搭訕，「出了畫展才知道他開的BMW，我暈死了啊，我還以為他開法拉利，吃完飯還想帶我去酒店」，吐槽開賓士和BMW的男生都很小氣，還有人附喝譏諷很多男生去畫展就為了找白富美的女生。

消息傳出後引發網友熱議，「這是週邊群吧」、「上海真正的名媛：勿cue我們」、「有人拼喜茶嗎 你拍照我喝茶」、「愛拼才會贏」、「其他的我都忍了！拼絲襪？？？不嫌膈應呀」、「哈哈哈說不定對方的賓士寶馬也是租來的」、「臥槽，我想進和她們拼吃的，她們都拍照，我負責吃行嗎」。

▲▼ 上海名媛群 。（圖／翻攝自微博）

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
孟耿如翻出「3姊弟合照」相似度99%　親弟離世1年半：照鏡子
潛入上海名媛群！他見「奢華真相」傻了：GUCCI絲襪輪流穿
美12歲神童核融合創紀錄　「台東尼史塔克」現身回應網全跪
騎士遭撞飛！PO文起底士官長違規　她還原經過「大逆轉」：想帶
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

潛入上海名媛群！他驚見「奢華真相」傻眼了：GUCCI絲襪輪流穿

30hrs殺光母子4人！恐怖「酸湯子」再奪8命　毒性是砒霜20倍以上

習近平將現身深圳！　罕見高調放消息...分析：鞏固地位

破獲數百起台諜？　羅冠聰點出中共「真實手段」：要拿好處

出席浙江青年論壇　洪秀柱隔離出關先會省委書記袁家軍

修車廠老闆馬路擺刀片入獄！兒子「繼承父業」也被逮　監獄裡團圓

陳同佳委託律師辯護！　管浩鳴曝沒聯絡台窗口「2關鍵」

央視再曝最新台諜案！卓榮泰「前助理」去年被捕　試圖策反陸人員

拒公開孟晚舟美加機密郵件！　趙立堅反問：有不可告人的秘密嗎

美官員質疑「吹哨者被打壓」　趙立堅：美方人名都搞錯了！

KID公開「紀念小鬼的刺青」！　聚會留他位子：希望他一直都在

前鎮路有多平？陳致中跳給你看　網友：高雄人這麼好騙？

視障弟弟獨自回家！他一路守候　全程緊張+狂冒冷汗...超級擔心

陶晶瑩cover JYP新歌曝女兒狂跳抖肩舞　許願：希望能把這首歌送我

曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了

徐若瑄忘記「師兄」吳宗憲：有劉德華誰看你！　《大熱門》主持人金鐘4槓後錄影...「狀態極爛」

騎公車專用道遭攔停「拒簽罰單」　中年男暴怒跳針嗆警：開就對了！

取名超重要！她街訪路人網路ID 他笑曝中二名「乂瘋狂的小風乂」

年輕爸左顧右盼「往車底丟2包」　裝沒事開車走人！尿布獨留原地

全昭旻.Lovelyz美珠「三行詩狂歪樓」變19禁！　Jessi脫口「和姑姑...」劉在錫.張東潤大傻眼

潛入上海名媛群！他驚見「奢華真相」傻眼了：GUCCI絲襪輪流穿

30hrs殺光母子4人！恐怖「酸湯子」再奪8命　毒性是砒霜20倍以上

習近平將現身深圳！　罕見高調放消息...分析：鞏固地位

破獲數百起台諜？　羅冠聰點出中共「真實手段」：要拿好處

出席浙江青年論壇　洪秀柱隔離出關先會省委書記袁家軍

修車廠老闆馬路擺刀片入獄！兒子「繼承父業」也被逮　監獄裡團圓

陳同佳委託律師辯護！　管浩鳴曝沒聯絡台窗口「2關鍵」

央視再曝最新台諜案！卓榮泰「前助理」去年被捕　試圖策反陸人員

拒公開孟晚舟美加機密郵件！　趙立堅反問：有不可告人的秘密嗎

美官員質疑「吹哨者被打壓」　趙立堅：美方人名都搞錯了！

全民運代表隊授旗典禮　徐榛蔚期勉選手在主場奪佳績

中油大林廠水下作業1潛水員失蹤　輸氣管脫落！搜救21hrs仍無消息

力挺訪台捷克議長！斯洛伐克總統再讓華為碰釘子

不只當閣揆更想選2024總統？　蘇貞昌45字回應：護國保民真的很忙

全球死亡數剛破100萬！世衛反稱：現在不應該封鎖疫情

就是不讓蘇貞昌上台！　國民黨團抗議美豬二度佔領議場杯葛

淫教主少龍「輪椅+藍白拖」現憔悴身！法院將決定是否羈押

日職／阪神懲罰違規聚餐球員　竟再爆監督帶頭群聚

Georg Jensen行李箱68折特賣　「危機入市」擺在家也很可以！

美國推動對台7大軍售「3項已通知國會」　吳釗燮回應了

楊子儀激戰女友「褲襠形狀現形」　網羞：果然是「蕉」子

大陸熱門新聞

紀念品沒人買！女店員氣炸：沒錢別玩

「幫我…幫我…」外送訂單備註求救　警員一到傻眼了！

恐怖「酸湯子」30hrs殺光母子4人

花43萬整形　21歲正妹死在手術台

山西財大爆諾羅病毒集體感染

名媛群奢華真相曝：：GUCCI絲襪輪流穿

車廠老闆馬路擺刀片入獄！兒子一樣被逮

習近平將現身深圳！分析：鞏固地位

妻離家出走他日日癡等！17萬網助她消失：快跑

15歲資優生刺死霸凌者！死者父放話一定會報復

陸稱破獲數百起台諜！　羅冠聰點出真相

伴娘提裙狂奔！下秒「抱新郎激吻」新娘垮臉

陸製男用貞操鎖月銷1000+！使用者實測被永久上鎖

出席浙江青年論壇 洪秀柱隔離出關先會省委書記袁家軍

更多熱門

相關新聞

網紅雨䕕發單曲　網友大呼：「想戀愛了！」

網紅雨䕕發單曲　網友大呼：「想戀愛了！」

在IG上擁有超高人氣的網美Fairy雨䕕，發行第一首單曲《始終如一》，甜美的歌聲還有在MV裡可愛又帶點性感的造型，讓網友們大呼：「想戀愛了！」

自然療癒！文青風拉麵店掀打卡熱

自然療癒！文青風拉麵店掀打卡熱

網美被勒贖　機智一招駭客悲劇了

網美被勒贖　機智一招駭客悲劇了

網紅照見露鳥男！撇想紅...網3字打臉

網紅照見露鳥男！撇想紅...網3字打臉

「這我炮友」　男亂用網美照挨告

「這我炮友」　男亂用網美照挨告

關鍵字：

名媛上海名媛上流社會白富美網美

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

酷炫哭了！孫生砲轟瑋哥：整天裝可憐不打拼

「檢查綠色胸罩」女大生控前男友操場性侵

墾丁南灣活春宮！台女遭閨蜜起底

點牛丼外送！正妹開餐盒見「抹布丼飯」

帶台北女友回老家！屏東男秒被分手

上網賣筆電！正妹撒嬌砍價　下秒閉嘴

景文科大鹹濕迎新　6學長姊下場曝

即／南卡甩水彈　4縣市豪雨警戒灌2天

蘆洲宮廟仙女禮生神到了！本業是老師

女大生剛手術…台中23歲男「探病性侵」

LINE狂收「陌生訊息」崩潰　2步驟設定全擋掉

南鐵地下化2抗爭戶　半夜突遭強拆

雙載機車撞公車　男騎士倒地不治

爸爸2千萬買原油正2！女大生崩潰

陳香菱被騙炮「300萬也被領光」

更多

最夯影音

更多
KID公開「紀念小鬼的刺青」！　聚會留他位子：希望他一直都在

KID公開「紀念小鬼的刺青」！　聚會留他位子：希望他一直都在
前鎮路有多平？陳致中跳給你看　網友：高雄人這麼好騙？

前鎮路有多平？陳致中跳給你看　網友：高雄人這麼好騙？

視障弟弟獨自回家！他一路守候　全程緊張+狂冒冷汗...超級擔心

視障弟弟獨自回家！他一路守候　全程緊張+狂冒冷汗...超級擔心

陶晶瑩cover JYP新歌曝女兒狂跳抖肩舞　許願：希望能把這首歌送我

陶晶瑩cover JYP新歌曝女兒狂跳抖肩舞　許願：希望能把這首歌送我

曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了

曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面