　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

反射動作關車門！啪一聲竟自動上鎖　糗了...1歲孫在裡頭爆哭

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲粗心阿公將男童反鎖車內，所幸及時通知鎖匠前來開門，才順利將男童救出。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

▲粗心阿公將男童反鎖車內，所幸及時通知鎖匠前來開門，才順利將男童救出。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣頭份市蘆竹里，11日發生一起1歲童遭誤鎖車內意外；1名林姓阿公將貨車停在家門口前，下車時竟鑰匙未拔，關門時車門竟自動上鎖，導致他的1歲孫子被反鎖車內並且嚎啕大哭，警方迅速通知鎖匠前來處理，順利救出男童，所幸男童沒有大礙。

警方表示，頭份分局尖山派出所11日下午1時49分接獲民眾報案稱，頭份市蘆竹路有小孩受困車內，警員張晉維、劉子嘉立即前往處理，到達現場後發現林姓阿公不慎將1歲多孫子反鎖在車內，男童在車內哭鬧不停，員警協同報案人於現場安撫車內幼童情緒並迅速通知鎖匠，鎖匠到場後將車門開啟，順利救出幼童。

▲粗心阿公將男童反鎖車內，所幸及時通知鎖匠前來開門，才順利將男童救出。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

林姓阿公指出，自己剛從外面回來，將小貨車停於家門口對面，怎知下車關車門時，車門不慎上鎖，誤把1歲多的孫子鎖在車內，因幼童僅1歲多無法自行開門，受困於車內，幼童因害怕而大聲哭鬧，趕緊向警方求救，所幸警消即時趕到現場並通知鎖匠到場協助，順利將幼童救出，成功化解一場危機。

頭份警分局長邱紹雄藉此呼籲駕駛人，平時應熟稔車輛相關設備，切勿單獨留孩童於車內，以免孩童因車門反鎖受困於車內。

・秋冬必備潤澤神物

►竹南機車嬤「鬼之切」險買單！　倒楣砂石車駕駛急閃衝進工地

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
她把中獎發票PO網...遭人掃描詐領！國稅局要追回提告
快訊／蘇貞昌視察國影中心　搭貨梯突下墜受困
快訊／諾貝爾經濟學獎出爐！　兩學者共獲殊榮
廟裡驚見「仙女遞香」激似2女星！網被電暈：該拜拜了
印士兵和指揮官吵架　連開5槍把他「爆頭」
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

闖國道蛇行害「9車連撞」！白目騎士超瞎理由曝　恐面臨百萬賠償金

陳同佳律師陳報士檢！潘母「下通牒」：12天後沒搭機將不幫忙求情

陳同佳委託理律辯護　刑事局：仍需向我方單一窗口投案

她把中獎發票PO網...遭人掃描QR Code詐領！國稅局要追回提告

「騙扁小子」黃琪成立公司詐上億　前男友坦承為愛頂罪求輕判

網爆「民代警局拍桌嗆聲」　南市議員氣撲撲...警還原經過

少校連長「見紅硬來」…抱緊喊：你好可愛！女下士哭崩　下場出爐

公車偶遇1年後認乾爸　中研院編審被控詐退休研究員26萬

反射動作關車門！啪一聲竟自動上鎖　糗了...1歲孫在裡頭爆哭

「TutorABC」告近200業者侵權商標　空中美語老闆批「訟棍」挨告

女三寶國道上想事情自撞翻5圈　一旁BMW「魔性走位」成功閃過

陳立農、奧運金牌選手狂遭小孩下戰帖　最後「這一招」...全場看傻！！

蕾媽交往宥勝前「還要Cover他約會」！　收工接到他浪漫驚喜…一臉想回家ＸＤ

捕捉野生阿湯哥「坐在高速火車頂上」拍攝！　見粉絲搶拍...反應超親民

變白了！「特勤吳彥祖」現身國慶 離開韓國瑜後著西裝入維安行列

藏巨大坑洞內！墨西哥神祕海灘　無人機拍絕美景象...網：像仙境

視障弟弟獨自回家！他一路守候　全程緊張+狂冒冷汗...超級擔心

《新西遊記8》！殷志源變憤怒鳥：乾脆用替身　童話接龍「傑克與..」宋旻浩秒接「黃豆芽！」

宋旻浩新技能GET！P.O「戳那點」K.O他　姜鎬童兩手一掐..殷志源：以為骨頭碎了

取名超重要！她街訪路人網路ID 他笑曝中二名「乂瘋狂的小風乂」

闖國道蛇行害「9車連撞」！白目騎士超瞎理由曝　恐面臨百萬賠償金

陳同佳律師陳報士檢！潘母「下通牒」：12天後沒搭機將不幫忙求情

陳同佳委託理律辯護　刑事局：仍需向我方單一窗口投案

她把中獎發票PO網...遭人掃描QR Code詐領！國稅局要追回提告

「騙扁小子」黃琪成立公司詐上億　前男友坦承為愛頂罪求輕判

網爆「民代警局拍桌嗆聲」　南市議員氣撲撲...警還原經過

少校連長「見紅硬來」…抱緊喊：你好可愛！女下士哭崩　下場出爐

公車偶遇1年後認乾爸　中研院編審被控詐退休研究員26萬

反射動作關車門！啪一聲竟自動上鎖　糗了...1歲孫在裡頭爆哭

「TutorABC」告近200業者侵權商標　空中美語老闆批「訟棍」挨告

陶喆讚歌聲「像小鳥翅膀」　韋禮安一聽告白：不想只做普通朋友！

第2波疫情襲歐洲！各國再祭新限制　英國利物浦成最高級警報城市

載人戰機一架要價12兆日圓　防衛省考慮引進無人機減少成本

韭菜盒「操灰搭」！她開火離開廚房　回來看鍋子秒傻眼：暗黑料理

闖國道蛇行害「9車連撞」！白目騎士超瞎理由曝　恐面臨百萬賠償金

陳同佳律師陳報士檢！潘母「下通牒」：12天後沒搭機將不幫忙求情

陳同佳委託理律辯護　刑事局：仍需向我方單一窗口投案

TOYOTA RAV4北美版74.5萬起開賣　TRD車型導入不鏽鋼前下護板

最美星空營地！住進台東美式露營車　看太平洋海景、唯美風車教堂

麵攤菜單有錯字！千人「盯超久卻鬼遮眼」掀熱議　一看留言秒懂

國道恐慌症發作遭10餘輛車輾斃　女友目擊「人瞬間消失」當場嚇哭

社會熱門新聞

快訊／海軍官校新生收假未歸！住家墜12樓亡　母崩潰哭

偷吃台北人妻12次被抓姦！軍人冒雨3樓跳窗

屁孩起步撞10車　聽賠償臉青了

台東某高職霸凌！他遭木椅砸頭…死抓窗框抵抗片曝

「檢查綠色胸罩」女大生控前男友操場性侵

家門前有怪人！她報警後認出兒子「大學摯友」

年夜飯忘給公婆紅包　她被逼下跪

大媽硬騎重機！　刮傷「2萬多安全帽」馬上閃人

國慶連假後「3生肖」財運旺爆！

象山爬到一半…台北男涼亭突倒地猝死

80K徵助理要抱著必死決心　工作內容曝光

霸凌片加特效po網…台東某高職生遭木椅砸頭！校方回應曝

即／淫少龍猥褻6仙女遭起訴！

竹南機車嬤「鬼之切」！砂石車急閃衝進工地

更多熱門

相關新聞

反鎖浴室　拿它頂14秒開門

反鎖浴室　拿它頂14秒開門

對許多人來說，家是讓人感到安全的避風港，但若是獨自一人居住卻被反鎖在浴室內，遇上門把壞掉的狀況，那可就不好玩。就有日本推特網友分享逃脫辦法，包括廁紙芯筒、透明塑膠文件夾都能是脫身關鍵。

男路過車禍　回家發現是他妻兒

男路過車禍　回家發現是他妻兒

兩歲孫留車內意外反鎖　阿公急壞找警幫

兩歲孫留車內意外反鎖　阿公急壞找警幫

國1南下283K車禍　槽車司機搶救中

國1南下283K車禍　槽車司機搶救中

Isuzu NLR 5噸貨車10月上市

Isuzu NLR 5噸貨車10月上市

關鍵字：

1歲孫反鎖貨車

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

Grace和好1年後認「對阿翔失望」！痛訴他只想炒飯

快訊／海軍官校新生收假未歸！住家墜12樓亡　母崩潰哭

夫妻月收7萬！細數支出「每天都大吵」快離婚　

墾丁南灣活春宮！台女遭閨蜜起底

實習女警嫌熱不穿防彈衣被罵哭

偷吃台北人妻12次被抓姦！軍人冒雨3樓跳窗

虎斑貓偷渡高鐵「被車長請下車」

陳香菱被騙炮「300萬也被領光」

屁孩起步撞10車　聽賠償臉青了

撿到手機送派出所！失主1句話惹怒她

超過8hr就算隔夜菜！硬吃心、腎臟恐壞掉

山西財大爆諾羅病毒集體感染

楊丞琳、李榮浩分開200天！強忍「我會好好的」

巴西辣模離奇失蹤！再現身變「赤腳裸體」

台東某高職霸凌！他遭木椅砸頭…死抓窗框抵抗片曝

更多

最夯影音

更多
女三寶國道上想事情自撞翻5圈　一旁BMW「魔性走位」成功閃過

女三寶國道上想事情自撞翻5圈　一旁BMW「魔性走位」成功閃過
陳立農、奧運金牌選手狂遭小孩下戰帖　最後「這一招」...全場看傻！！

陳立農、奧運金牌選手狂遭小孩下戰帖　最後「這一招」...全場看傻！！

蕾媽交往宥勝前「還要Cover他約會」！　收工接到他浪漫驚喜…一臉想回家ＸＤ

蕾媽交往宥勝前「還要Cover他約會」！　收工接到他浪漫驚喜…一臉想回家ＸＤ

捕捉野生阿湯哥「坐在高速火車頂上」拍攝！　見粉絲搶拍...反應超親民

捕捉野生阿湯哥「坐在高速火車頂上」拍攝！　見粉絲搶拍...反應超親民

變白了！「特勤吳彥祖」現身國慶 離開韓國瑜後著西裝入維安行列

變白了！「特勤吳彥祖」現身國慶 離開韓國瑜後著西裝入維安行列

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面