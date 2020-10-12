反射動作關車門！啪一聲竟自動上鎖　糗了...1歲孫在裡頭爆哭

▲粗心阿公將男童反鎖車內，所幸及時通知鎖匠前來開門，才順利將男童救出。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣頭份市蘆竹里，11日發生一起1歲童遭誤鎖車內意外；1名林姓阿公將貨車停在家門口前，下車時竟鑰匙未拔，關門時車門竟自動上鎖，導致他的1歲孫子被反鎖車內並且嚎啕大哭，警方迅速通知鎖匠前來處理，順利救出男童，所幸男童沒有大礙。

警方表示，頭份分局尖山派出所11日下午1時49分接獲民眾報案稱，頭份市蘆竹路有小孩受困車內，警員張晉維、劉子嘉立即前往處理，到達現場後發現林姓阿公不慎將1歲多孫子反鎖在車內，男童在車內哭鬧不停，員警協同報案人於現場安撫車內幼童情緒並迅速通知鎖匠，鎖匠到場後將車門開啟，順利救出幼童。

林姓阿公指出，自己剛從外面回來，將小貨車停於家門口對面，怎知下車關車門時，車門不慎上鎖，誤把1歲多的孫子鎖在車內，因幼童僅1歲多無法自行開門，受困於車內，幼童因害怕而大聲哭鬧，趕緊向警方求救，所幸警消即時趕到現場並通知鎖匠到場協助，順利將幼童救出，成功化解一場危機。

頭份警分局長邱紹雄藉此呼籲駕駛人，平時應熟稔車輛相關設備，切勿單獨留孩童於車內，以免孩童因車門反鎖受困於車內。

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