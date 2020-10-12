　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

連續多天不吃不睡為「川普健康」祈禱　鐵粉心臟驟停暴斃

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼川普自行宣布免疫。（圖／路透）

▲川普感染新冠病毒後宣布自己免疫。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

印度泰倫加納邦（Telangana）一名38歲農民拉朱（Bussa Krishna Raju）11日因心臟驟停去世。當地媒體稱，拉朱生前瘋狂崇拜美國總統川普，不僅曾在家中豎立塑像，去世前幾天他還不吃不睡，每日為染疫的川普祈禱。

綜合新德里電視台（NDTV）等印度媒體報導，拉朱的友人表示，自從川普月初宣布自己確診感染新冠病毒疾病後，拉朱的心情一直非常不安和沮喪。與拉朱同村的友人說，「過去3、4天裡，拉朱熬夜又挨餓，只為了替川普的健康祈禱。」

據稱，拉朱生前一直是川普鐵粉，2019年川普生日當天，拉朱更在家裡力起一座6英尺高的川普雕像。外媒報導說，自從川普當選總統後，拉朱就把川普當成神來供奉，會將川普照片放置在神龕中頂禮膜拜。

►戴口罩也不會掉妝的素顏霜5.2折輕鬆入手

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
外送叫牛丼！塑膠蓋一掀驚見「藍色抹布拌飯」　整條塞下層噁炸
央視再公布最新台諜案！卓榮泰前助理去年被捕　試圖策反陸人員
大腸癌和「隔夜菜」有關！73%患者一周吃2次以上　醫揭關鍵
LINE狂收「陌生訊息」超崩潰　2步驟教你全擋掉
重機「狂叭3秒」爆撞骨折！26秒片起底士官長違規　網算公式大
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

BTS「韓戰言論」惹怒中國網友　戰狼趙立堅低調回應

越南暴雨奪20命！10萬房屋只剩2樓　災民水中「露頭」苦等救援

連續多天不吃不睡為「川普健康」祈禱　鐵粉心臟驟停暴斃

狠母為買新靴子　11萬元賤賣一週大女嬰「誰都阻止不了我」

愛丁堡大學隔離宿舍見死老鼠　穆斯林學生收到火腿三明治

床底藏7400萬元同志性愛畫作　他400幅全數捐出：世界已經改變了

怪男吃貓狗心臟！染血球棒暴打再挖肉　「被掏空」毛孩屍藏浴缸

美超過730萬人已投完總統大選　搖擺州選民超愛「缺席投票」

樂團演奏太大聲！他深陷「尖叫耳鳴地獄」3個月　旅館內崩潰輕生

第2波疫情襲歐洲！各國再祭新限制　英國利物浦成最高級警報城市

女三寶國道上想事情自撞翻5圈　一旁BMW「魔性走位」成功閃過

陳立農、奧運金牌選手狂遭小孩下戰帖　最後「這一招」...全場看傻！！

蕾媽交往宥勝前「還要Cover他約會」！　收工接到他浪漫驚喜…一臉想回家ＸＤ

捕捉野生阿湯哥「坐在高速火車頂上」拍攝！　見粉絲搶拍...反應超親民

變白了！「特勤吳彥祖」現身國慶 離開韓國瑜後著西裝入維安行列

藏巨大坑洞內！墨西哥神祕海灘　無人機拍絕美景象...網：像仙境

視障弟弟獨自回家！他一路守候　全程緊張+狂冒冷汗...超級擔心

宋旻浩新技能GET！P.O「戳那點」K.O他　姜鎬童兩手一掐..殷志源：以為骨頭碎了

《新西遊記8》！殷志源變憤怒鳥：乾脆用替身　童話接龍「傑克與..」宋旻浩秒接「黃豆芽！」

取名超重要！她街訪路人網路ID 他笑曝中二名「乂瘋狂的小風乂」

BTS「韓戰言論」惹怒中國網友　戰狼趙立堅低調回應

越南暴雨奪20命！10萬房屋只剩2樓　災民水中「露頭」苦等救援

連續多天不吃不睡為「川普健康」祈禱　鐵粉心臟驟停暴斃

狠母為買新靴子　11萬元賤賣一週大女嬰「誰都阻止不了我」

愛丁堡大學隔離宿舍見死老鼠　穆斯林學生收到火腿三明治

床底藏7400萬元同志性愛畫作　他400幅全數捐出：世界已經改變了

怪男吃貓狗心臟！染血球棒暴打再挖肉　「被掏空」毛孩屍藏浴缸

美超過730萬人已投完總統大選　搖擺州選民超愛「缺席投票」

樂團演奏太大聲！他深陷「尖叫耳鳴地獄」3個月　旅館內崩潰輕生

第2波疫情襲歐洲！各國再祭新限制　英國利物浦成最高級警報城市

BTS「韓戰言論」惹怒中國網友　戰狼趙立堅低調回應

台南市藍軍怒批防疫津貼至今一毛都拿不到！　警、消要增加基層人力

61歲大媽滑手機「愛上陸劇男神」　暴瘦、離家出走還跟尪分房

越南暴雨奪20命！10萬房屋只剩2樓　災民水中「露頭」苦等救援

醫法社工攜手反毒　跨界聚焦幫施毒者戒癮治療

美國隊長「被分手」！莉莉詹姆斯斬3個月過夜情　熱吻大19歲人夫

被當變態、裝熟魔！初次約妹「5猴急行為」秒出局...第1點警局見

央視再公布最新台諜案！卓榮泰前助理去年被捕　試圖策反陸人員

新系統塞車因「ESB」卡關！ 台北富邦銀行：目前已改善

南柱赫拍戲「出現自己」狂NG道歉金宣虎！長腿站秀智旁：夢幻顏值組合

美女作家腹痛「下體飄異味」 手一摸傻了：差點死在自己手裡

國際熱門新聞

巴西辣模離奇失蹤！再現身變「赤腳裸體」

女子被家貓咬傷身亡！屍檢死於變異狂犬病

印度兵爆頭指揮官　躲36hrs↑抓嘸

12歲妹自拍驚見草叢有人　一回頭...他全裸衝出

FBI搜家完...美孔學院「中代表」突身亡

15歲電腦天才去世7年後治癒罕病童　教廷冊封真福者

魚療太酥麻　她嗨到毒死整池魚

川普：身上已無病毒，可能擁有免疫力

小六生「我的偶像是...」　師氣瘋轟出課堂

川普手貼神秘OK繃　最新病況曝光

女粉絲捧胸求簽名　饒舌歌手下筆後急刪文

金正恩痛哭道歉攏是假！韓媒抓包「戴瑞士名錶」

首例！他確診沒這些症狀　但說話行走困難

北韓飛彈全球最大！美專家稱「怪物」...嚇呆

更多熱門

相關新聞

青島全民普篩已採樣超27萬份！

青島全民普篩已採樣超27萬份！

青島市周日（11日）出現3例無症狀感染者後，當地追查密切接觸者後更發現9人陽性，隨即擴大展開篩檢調查。12日，當地衛健委通報，已採樣277968份進行核酸檢測。根據此前報導，截至12日12時，該市已排查到密切接觸者132人，全部實行集中隔離觀察，除了確診9人其餘均為陰性。

全球航空業慘兮兮　陸強勢反彈

全球航空業慘兮兮　陸強勢反彈

青島市緊急5天完成「全民普篩」

青島市緊急5天完成「全民普篩」

青島篩檢11萬人「9人陽性」

青島篩檢11萬人「9人陽性」

歷史新高　全球新冠確診單日飆35萬

歷史新高　全球新冠確診單日飆35萬

關鍵字：

川普鐵粉新冠病毒

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

Grace和好1年後認「對阿翔失望」！痛訴他只想炒飯

快訊／海軍官校新生收假未歸！住家墜12樓亡　母崩潰哭

墾丁南灣活春宮！台女遭閨蜜起底

夫妻月收7萬！細數支出「每天都大吵」快離婚　

實習女警嫌熱不穿防彈衣被罵哭

虎斑貓偷渡高鐵「被車長請下車」

偷吃台北人妻12次被抓姦！軍人冒雨3樓跳窗

「檢查綠色胸罩」女大生控前男友操場性侵

陳香菱被騙炮「300萬也被領光」

超過8hr就算隔夜菜！硬吃心、腎臟恐壞掉

楊丞琳、李榮浩分開200天！強忍「我會好好的」

撿到手機送派出所！失主1句話惹怒她

上網賣筆電！正妹撒嬌砍價　下秒閉嘴

「南卡」颱風將生成！未來路徑曝

屁孩起步撞10車　聽賠償臉青了

更多

最夯影音

更多
女三寶國道上想事情自撞翻5圈　一旁BMW「魔性走位」成功閃過

女三寶國道上想事情自撞翻5圈　一旁BMW「魔性走位」成功閃過
陳立農、奧運金牌選手狂遭小孩下戰帖　最後「這一招」...全場看傻！！

陳立農、奧運金牌選手狂遭小孩下戰帖　最後「這一招」...全場看傻！！

蕾媽交往宥勝前「還要Cover他約會」！　收工接到他浪漫驚喜…一臉想回家ＸＤ

蕾媽交往宥勝前「還要Cover他約會」！　收工接到他浪漫驚喜…一臉想回家ＸＤ

捕捉野生阿湯哥「坐在高速火車頂上」拍攝！　見粉絲搶拍...反應超親民

捕捉野生阿湯哥「坐在高速火車頂上」拍攝！　見粉絲搶拍...反應超親民

變白了！「特勤吳彥祖」現身國慶 離開韓國瑜後著西裝入維安行列

變白了！「特勤吳彥祖」現身國慶 離開韓國瑜後著西裝入維安行列

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面