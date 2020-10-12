爆院內感染？青島篩檢11萬人「9人陽性」　均與胸科醫院有關

▲北京爆發第二波疫情。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

繼11日發現3例無症狀感染者後，山東青島立即擴大展開篩檢調查，受測人員總共逾11萬人，其中9人驗出陽性。值得注意的是，這些病例均與市胸科醫院有高度關聯。

青島市衛健委12日通報，10月11日發現3例新冠肺炎無症狀感染者後，立即組織開展大規模的流調排查和分類檢測，將密切接觸者和市胸科醫院相關人員，作為高風險人群進行重點監測。

通報顯示，共排查到密切接觸者和市胸科醫院所有在院患者及陪護人員377人，其中新增核酸檢測結果陽性9人，包括8名市胸科醫院在院患者及陪護人員、1名患者家屬，經專家組判定，其中4例為確診病例、5例為無症狀感染者。

截至10月11日23時，青島共發現6例確診病例，其中2例為此前發布的無症狀感染者江某某（女）、韓某某轉歸；6例無症狀感染者。目前發現的所有確診病例和無症狀感染者，均與市胸科醫院高度關聯。

▲山東省青島市。（圖／CFP）

通報指出，已排查密切接觸者的密切接觸者76人，已出結果34人，均為陰性；一般接觸者810人，已出結果485人，均為陰性。排查全市醫療機構工作人員、新住院患者和陪護人員143893人，全部完成採樣，已出結果114862人，全部為陰性。

在廣大市民的積極配合下，社區檢測正在加快推進，3天內對市南、市北、李滄、嶗山、城陽五區檢測全覆蓋，5天內對全市檢測全覆蓋，檢測結果將及時發布。

下一步，青島市將堅持秋冬季常態化防控和應急處置相結合，加強流調研判，對已排查到的風險人群落實健康管理措施；科學劃定防控區域範圍，對防控區域採取封閉管控措施；強化發熱門診、哨點主動監測，對出現相關症狀人員給予重點關注，未出核酸檢測結果前嚴格執行留觀措施；對各類公共場所落實更加嚴格的防控措施。