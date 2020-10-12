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青島市緊急5天完成「全民普篩」！　民眾連夜排隊接受檢測

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▲▼青島市啟動全員檢測方案。（圖／翻攝自微博）

▲青島市啟動全員檢測方案。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

青島11日新增3例新冠肺炎無症狀感染者後，當地衛生健康委員會立即制定並已啟動全員檢測方案。昨（11日）晚，已有不少社區通知居民進行免費核酸檢測，市民們接到通知後紛紛出動，在社區連夜排隊，有序配合醫務人員完成採樣。

據青島市衛生健康委員會官網10月12日通報，當地發現3例新冠肺炎無症狀感染者後，立即組織開展了大規模的流調排查和分類檢測，共排查到密切接觸者和市胸科醫院所有在院患者及陪護人員377人，其中新增核酸檢測結果陽性9人，包括8名市胸科醫院在院患者及陪護人員、1名患者家屬，經專家組判定，其中4例為確診病例、5例為無症狀感染者。

截至10月11日23時，青島共發現6例確診病例，6例無症狀感染者。到目前發現的所有確診病例和無症狀感染者均與市胸科醫院高度關聯。

疫情發生後，青島市立即制定並已啟動全員檢測方案，目標3天內對市南、市北、李滄、嶗山、城陽五區檢測全覆蓋，5天內對全市檢測全覆蓋，檢測結果將及時發佈。

據《沸點視頻》11日報導，包括西韓、太平角在內的社區均已向居民發佈免費核酸檢測通知，組織居民于10月12日-13日攜帶相關證件赴所在社區組織點進行篩查，採樣人員從早至晚駐守，中午不休。

11日晚，已經有不少居民在接到通知後連夜前往社區組織的地點進行篩查，有網友稱，「過程很快，基本沒什麼不適感，工作人員辛苦了」。

據青島市衛生健康委員會10月12日通報，在完成全員檢測後，下一步青島將堅持秋冬季常態化防控和應急處置相結合，加強流調研判，對已排查到的風險人群落實健康管理措施；科學劃定防控區域範圍，對防控區域採取封閉管控措施；強化發熱門診、哨點主動監測，對出現相關症狀人員給予重點關注，未出核酸檢測結果前嚴格執行留觀措施；對各類公共場所落實更加嚴格的防控措施。

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