全球航空業慘兮兮！中國強勢反彈「9月航班量No.1」　恢復去年9成

▲北京機場人潮。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡儀潔／綜合報導

新冠肺炎疫情重挫全球航空業，累計已超過40萬人因此丟飯碗，不過反觀中國大陸，9月的航班量恢復最為迅疾，達上年同期9成之多，十一長假期間，日均航班量也達到上年同期的89.7%。

根據大陸民航局發布的消息，大陸「十一」八天長假期間，民航共計運輸旅客1326萬人次，日均旅客運輸量已恢復至去年「十一」的91.07%；實際飛行航班11萬7327班次，日均航班量恢復至去年的89.7%。

大陸民航局稱，「十一」期間大陸國內航班10萬9856班，日均航班量較去年「十一」增長12.98個百分點。大陸國內主要旅遊城市進出港旅客訂票量和客座率均已接近或達到去年同期水準。

▲十一長假各景點人潮擁擠。（圖／記者任以芳攝）

這是大陸疫情防控常態化後的第一個長假，民航局指出，「十一」假期旅客出行意願明顯增強。從具體情況看，9月30日為出行高峰，單日航班量首次達到1.5萬班，運輸旅客量首次恢復至170萬人次以上，創疫情爆發以來新高，而返程高峰則集中在10月7日至8日。

▲十一連假期間，上海四行倉庫擠滿參觀人潮。（圖／記者魏有德攝）

統計數據顯示，9月全球實際出港航班量前10名的國家依次為中國、美國、俄羅斯、日本、印度、印尼、西班牙、英國、土耳其和義大利。英國雖位列其中，但航班量縮水程度卻是全球最嚴重，按年下降65.36%。

面對疫情的嚴峻考驗，航空就業網站Aero Crew News更新到9月5日的最新數據顯示，美國各航空公司總計有逾3.8萬名僱員處於無薪假狀態，當中包含約1.2萬名飛行員，及約2.5萬名空中服務員，而航空客運需求可能需要幾年時間才會恢復到疫情前水準，新飛行員需求也面臨不確定性。