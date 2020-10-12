▲陽光主廚陳德烈現炒回鍋肉，大讚新北深坑黑豬肉完勝進口豬。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

近期開放萊豬進口議題引發熱議，許多消費者因食安考量，都堅持只買國產豬肉，尤其高品質的黑豬肉更受到歡迎。本期《保庇新北市》封面特邀陽光主廚陳德烈來到黑豬肉故鄉深坑，和深坑里長黃建強及母親烹飪達人周美紅一起示範黑豬肉料理，歡迎遊客來到深坑旅遊。

民政局長柯慶忠表示，黑豬養殖業在深坑區發展歷史已久，肉質口感絕佳完勝白豬肉，是雙北許多菜市場裡，婆婆媽媽們最愛採買的食材之一。為行銷黑豬肉好滋味，市府每年更結合豆腐、綠竹筍、及茶葉等美食和在地文化與景點，舉辦深坑四寶文化節及多福宴，打造品牌價值並拓展觀光深度。

深坑黑毛豬熟成時間長 肉質特別Q彈、甜、香

里長黃建強說，深坑黑豬肉好吃的原因不只是餵食經過高溫蒸煮的廚餘，養殖時間也比白豬更久，通常白豬7、8個月就能上市，黑豬則需要1年，這樣油脂更能滲入肌肉，形成大理石紋油花，讓黑豬肉口感柔嫩多汁，且皮厚Q彈，不管料理成什麼菜色都美味，除了是許多餐廳業者最愛的食材，攤商們也以掛出「深坑黑豬肉」吸引行家上門。

黃建強強調，深坑黑豬肉因為口感佳，市場價格比起白豬自然貴一些，但因深坑黑豬具有耐粗食、高抗病性的特點，完全不添加瘦肉精或施打生長激素，且重視消毒及防疫，還有市府定期訪視，確保豬隻健康，反而讓深坑5處畜牧場，總產量不到1萬頭的黑豬肉，更顯得美味珍稀及競爭上的優勢。

▲本期《保庇新北市》封面特邀陽光主廚陳德烈來到黑豬肉故鄉「深坑」，和深坑里長黃建強及母親烹飪達人周美紅一起示範黑豬肉料理。

陳德烈現炒黑豬「回鍋肉」饗客 加碼分享不同部位料理方式

為讓大家瞭解黑豬肉的好滋味，擁有中餐烹調及西餐烹調證照的「陽光主廚」陳德烈，和黃建強里長母子聯手示範3道黑豬肉料理，除了手工灌製黑豬肉高粱香腸、醃炸豬排，陳德烈還現炒「回鍋肉」饗客，現場香氣四溢。

陳德烈表示，回鍋肉做法很簡單，只要準備煮過的三層肉片，並切片豆乾、高麗菜、蒜苗、蒜、辣椒、薑、青椒和紅蘿蔔，先將肉片半煎逼出豬油，再鍋煎豆乾，然後下爆香料，炒香辣豆瓣醬和甜麵醬，放入其他炒料及糖、米酒、醬油，起鍋勾薄芡加一點花椒油即可。

陳德烈說，黑豬肉除了三層肉可料理成回鍋肉，後腿和頸部肉也很適合做滷肉飯的肉燥，而帶油花、帶筋的五花肉、蹄膀等，可用醬油滷筍絲，前後腿、大里肌、肋排、排骨則適合煎、炸、炒，也可以做成豬排，如果不知如何挑選部位，不妨聽聽店家的建議，也能料理出美味的豬肉佳餚。

最後深坑黑豬肉烹飪達人周美紅也為大家示範醃黑豬肉料理，並將醃好的黑豬肉炸成美味香酥的豬肉排骨，鹹香多汁，令人驚艷深坑四寶的魅力。

黑豬肉產量少 想吃先預訂

新北市除了深坑黑豬肉聞名全臺，三峽、林口也有少量的專業畜牧場，產銷網遍布雙北各傳統市場，除了可就近利用大臺北地區產生的廚餘，為環保盡力，飼養過程也絕不添加瘦肉精，讓民眾吃的安心、吃的可靠，但由於產量有限，有些市場專售溫體黑豬肉攤位還必須先預定才買得到。

黃建強建議，不想撲空就直接來深坑老街，周邊有好幾家業者和畜牧場自營攤位，讓老饕們絕對不落空，並可搭配逛老街、拜老廟、走登山步道行程，一次品嘗深坑好山、好水、好食材的迷人滋味。

更多陳德烈深坑黑豬肉採買與料理精彩內容，都將收錄在10月下旬出刊的《保庇新北市》雙月刊，歡迎讀者至圖書館、區公所、戶政事務所、各區老人會等長青社團借閱，或至新北市政府民政局官網下載電子書網址：http://www.ca.ntpc.gov.tw。

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