▲2020新北友好品，第一屆特色商品「新北隊」成軍。（圖／新北市經發局提供）

記者郭世賢／新北報導

「新北特色商品徵選活動」競爭格外激烈，共有316件參賽商品，歷經二個月的徵件及初選作業，入圍80家業者，最後決選出41件商品，今年不單只是選出商品，也協助業者媒合超商及電商，並推出補助專案及免費課程，於8日成立第一屆特色商品新北隊，打造新型態團體，以期未來共同行銷新北友好品。

經發局長何怡明表示，為推廣新北特色商品，透過團體行銷方式，成立第一屆特色商品新北隊，以利後續行銷資源與管道訊息可以同步周知，例如市府BOT招商案宏匯廣場、滬尾藝文休閒園區、MITSUI OUTLET PARK（林口）以及觀光工廠愛皮嘻時尚文創工坊、琉傳天下琉星花園等，皆可提供推廣及宣傳資源。

何怡明說，新北隊的總隊長「武藏國際有限公司」以及生鮮雜貨組「楊石熙九孔養殖場」、生活好物組「台華陶瓷有限公司」、風味美食組「伊柏亞國際有限公司」與「八里柚香農場」以及美味好禮組「鮮太王食品工業股份有限公司」與「藷童謠企業社」等代表協助聯繫與推廣政策資源，期望未來可共同參與相關活動或展售活動。

經發局指出，今年成立的第一屆特色商品新北隊中，已協助阮的肉干、澄鄉廚房、呈信食品行及皇贊股份有限公司等上架統一、萊爾富或全聯通路，後續將持續拓展至全家或家樂福等通路，與匯集各BOT案與觀光工廠資源，協助新北隊行銷，以期推廣到全國甚至於國際！

► 美麗最大的祕密