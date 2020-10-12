　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

10月13日國際減災日　新北里長神明乩身化身社區防災先鋒

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲10月13日國際減災日 新北里長神明乩身化身社區防災先鋒。（圖／新北市農業局提供）

▲疏散班演練遭遇保全戶拒絕撤離。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

一年一度10月13日的國際減災日，為喚起社會對於防災減災工作的重視，減輕由地震、風災、海嘯、水災、土石流等天然災害所帶來的損失、提升社區自主的防災能力，新北市政府農業局於2020年度辦理26場土石流自主防災社區兵棋推演與5場實作演練，藉由讓社區居民親自參與，達到提升社區防災應變能力。

農業局表示，日前於淡水區水源里舉辦實作演練，模擬颱風前的整備情形，並由在地里長張志楨擔任指揮官，演練颱風來臨，架設雨量筒監測雨量及觀測土石流潛勢溪流情況及颱風來時發布紅黃色警戒的應變情形。

農業局說，水源里位於淡水區的東南隅，里內有土石流潛勢溪流穿越其中，新北市農業局與張志楨里長攜手努力，藉由向里民持續努力宣導，將預防勝於治療、未雨綢繆等觀念融入生活，以保障里民生命財產安全。

▲10月13日國際減災日 新北里長神明乩身化身社區防災先鋒。（圖／新北市農業局提供）

▲警戒班演練土石流導致道路中斷應變流程。

水源里張志楨除了自身的職務外，也是水源里金龍太子宮的靈魂人物濟公的代言人，為里民提供排憂解難、安定心靈的服務，身為淡水區相對年輕的里長，目前已邁入第二屆任期，對水源里也有相當程度經營，具有相當程度的凝聚力。

張志楨表示，藉由號召大家參與自主防災社區2.0的演練活動，里內土石流保全戶對防災避難都有一定的認識，只要知道有颱風要來，就配合里辦公室的通知，將行李打包進防災背包收拾好前往避難活動中心，里民朋友對防災意識的積極作為，使避難疏散更為平安順利。

農業局長李玟表示，從自主防災社區活動跟里長、里民的互動中都可以看出，近年市府及各區公所同仁對於防災持續的努力，另外配合1013國際減災日，10月17日於萬里區舉辦「核你一起 安心遊新北」及31日於淡水捷運站旁舉辦「水土保持戶外宣導活動」，皆設有土石流防災宣導的攤位，現場有許多寓教於樂的宣導攤位並提供限量的小禮品，希望藉由多元宣導的方式，使民眾能更加瞭解防災的重要性。

► 美麗最大的祕密

ET快訊
外送叫牛丼！塑膠蓋一掀驚見「藍色抹布拌飯」　整條塞下層噁炸
央視再公布最新台諜案！卓榮泰前助理去年被捕　試圖策反陸人員
大腸癌和「隔夜菜」有關！73%患者一周吃2次以上　醫揭關鍵
LINE狂收「陌生訊息」超崩潰　2步驟教你全擋掉
重機「狂叭3秒」爆撞骨折！26秒片起底士官長違規　網算公式大
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南市藍軍怒批防疫津貼至今一毛都拿不到！　警、消要增加基層人力

首次跨過濁水溪　亞洲最大農業機械展10/17-19桃園青埔登場

台中男子遭判4期膽管癌　新基因定序技術助治療

2020脊梁山脈年　台灣好行「雲林草嶺線」正式啟動

陽光主廚陳德烈現炒回鍋肉　大讚新北深坑黑豬肉完勝進口豬

台南市槍擊案六都第一？　陳怡珍要求檢討警力不足問題

10月13日國際減災日　新北里長神明乩身化身社區防災先鋒

結合台北凱撒五星主廚手藝　新北山藥口感Q彈快餐車直送

新北參與第6屆ALGOA峰會　全球直播推動有機營養午餐經驗

憂心台南治安與交通　林燕祝要求市警局儘快補足人力

女三寶國道上想事情自撞翻5圈　一旁BMW「魔性走位」成功閃過

陳立農、奧運金牌選手狂遭小孩下戰帖　最後「這一招」...全場看傻！！

蕾媽交往宥勝前「還要Cover他約會」！　收工接到他浪漫驚喜…一臉想回家ＸＤ

捕捉野生阿湯哥「坐在高速火車頂上」拍攝！　見粉絲搶拍...反應超親民

變白了！「特勤吳彥祖」現身國慶 離開韓國瑜後著西裝入維安行列

藏巨大坑洞內！墨西哥神祕海灘　無人機拍絕美景象...網：像仙境

視障弟弟獨自回家！他一路守候　全程緊張+狂冒冷汗...超級擔心

宋旻浩新技能GET！P.O「戳那點」K.O他　姜鎬童兩手一掐..殷志源：以為骨頭碎了

《新西遊記8》！殷志源變憤怒鳥：乾脆用替身　童話接龍「傑克與..」宋旻浩秒接「黃豆芽！」

取名超重要！她街訪路人網路ID 他笑曝中二名「乂瘋狂的小風乂」

台南市藍軍怒批防疫津貼至今一毛都拿不到！　警、消要增加基層人力

首次跨過濁水溪　亞洲最大農業機械展10/17-19桃園青埔登場

台中男子遭判4期膽管癌　新基因定序技術助治療

2020脊梁山脈年　台灣好行「雲林草嶺線」正式啟動

陽光主廚陳德烈現炒回鍋肉　大讚新北深坑黑豬肉完勝進口豬

台南市槍擊案六都第一？　陳怡珍要求檢討警力不足問題

10月13日國際減災日　新北里長神明乩身化身社區防災先鋒

結合台北凱撒五星主廚手藝　新北山藥口感Q彈快餐車直送

新北參與第6屆ALGOA峰會　全球直播推動有機營養午餐經驗

憂心台南治安與交通　林燕祝要求市警局儘快補足人力

點牛丼外送！正妹開餐盒見「抹布丼飯」　店家回應：沒有不衛生

BTS「韓戰言論」惹怒中國網友　戰狼趙立堅低調回應

台南市藍軍怒批防疫津貼至今一毛都拿不到！　警、消要增加基層人力

61歲大媽滑手機「愛上陸劇男神」　暴瘦、離家出走還跟尪分房

越南暴雨奪20命！10萬房屋只剩2樓　災民水中「露頭」苦等救援

醫法社工攜手反毒　跨界聚焦幫施毒者戒癮治療

美國隊長「被分手」！莉莉詹姆斯斬3個月過夜情　熱吻大19歲人夫

被當變態、裝熟魔！初次約妹「5猴急行為」秒出局...第1點警局見

央視再公布最新台諜案！卓榮泰前助理去年被捕　試圖策反陸人員

新系統塞車因「ESB」卡關！ 台北富邦銀行：目前已改善

美女作家腹痛「下體飄異味」 手一摸傻了：差點死在自己手裡

地方熱門新聞

經發局稽查總站夜市　勒令停業！

桃園白沙屯媽祖神轎　突駐駕派出所　

男駕車轉彎超速失控撞路樹　車體「開了大天窗」送醫不治

桃園90名國慶寶寶報到　鄭文燦探視

避免員警執勤受傷　警政署教官授撇步

總站夜市塞爆！居民怒：台中提早跨年

新北貢寮卯澳灣魚苗放流

國慶焰火台南志工服務賓至如歸

直播主胡凱彬　中秋送街友月餅

變裝踩街嘉年華　彰化國慶超熱鬧

2020國慶煙火現場創造4千萬商機！

林口長庚獲「穆斯林友善環境」認證

男露詭異笑容猛拉車門　人妻驚恐拍下全程

花蓮民宿泡澡！女子浴池內見到眼鏡蛇

更多熱門

相關新聞

新北參與ALGOA　推動營養午餐

新北參與ALGOA　推動營養午餐

新北市政府12日受邀參加「第6屆ALGOA（Asian Local Governments for Organic Agriculture Summit, ALGOA）峰會」開幕典禮，並於14日下午1點開始，與法國、葡萄牙、瑞典、日本、韓國等地方政府，一起分享各地校園有機營養午餐推動經驗。

結合五星主廚手藝　新北山藥快餐車

結合五星主廚手藝　新北山藥快餐車

社區車位「汽車+重機」被阻　搬法條反被打臉

社區車位「汽車+重機」被阻　搬法條反被打臉

2020特色商品「新北隊」成軍

2020特色商品「新北隊」成軍

新北貢寮卯澳灣魚苗放流

新北貢寮卯澳灣魚苗放流

關鍵字：

新北土石流社區防災

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

Grace和好1年後認「對阿翔失望」！痛訴他只想炒飯

快訊／海軍官校新生收假未歸！住家墜12樓亡　母崩潰哭

墾丁南灣活春宮！台女遭閨蜜起底

夫妻月收7萬！細數支出「每天都大吵」快離婚　

實習女警嫌熱不穿防彈衣被罵哭

虎斑貓偷渡高鐵「被車長請下車」

偷吃台北人妻12次被抓姦！軍人冒雨3樓跳窗

「檢查綠色胸罩」女大生控前男友操場性侵

陳香菱被騙炮「300萬也被領光」

超過8hr就算隔夜菜！硬吃心、腎臟恐壞掉

楊丞琳、李榮浩分開200天！強忍「我會好好的」

撿到手機送派出所！失主1句話惹怒她

上網賣筆電！正妹撒嬌砍價　下秒閉嘴

「南卡」颱風將生成！未來路徑曝

屁孩起步撞10車　聽賠償臉青了

更多

最夯影音

更多
女三寶國道上想事情自撞翻5圈　一旁BMW「魔性走位」成功閃過

女三寶國道上想事情自撞翻5圈　一旁BMW「魔性走位」成功閃過
陳立農、奧運金牌選手狂遭小孩下戰帖　最後「這一招」...全場看傻！！

陳立農、奧運金牌選手狂遭小孩下戰帖　最後「這一招」...全場看傻！！

蕾媽交往宥勝前「還要Cover他約會」！　收工接到他浪漫驚喜…一臉想回家ＸＤ

蕾媽交往宥勝前「還要Cover他約會」！　收工接到他浪漫驚喜…一臉想回家ＸＤ

捕捉野生阿湯哥「坐在高速火車頂上」拍攝！　見粉絲搶拍...反應超親民

捕捉野生阿湯哥「坐在高速火車頂上」拍攝！　見粉絲搶拍...反應超親民

變白了！「特勤吳彥祖」現身國慶 離開韓國瑜後著西裝入維安行列

變白了！「特勤吳彥祖」現身國慶 離開韓國瑜後著西裝入維安行列

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面