10月13日國際減災日　新北里長神明乩身化身社區防災先鋒

▲疏散班演練遭遇保全戶拒絕撤離。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

一年一度10月13日的國際減災日，為喚起社會對於防災減災工作的重視，減輕由地震、風災、海嘯、水災、土石流等天然災害所帶來的損失、提升社區自主的防災能力，新北市政府農業局於2020年度辦理26場土石流自主防災社區兵棋推演與5場實作演練，藉由讓社區居民親自參與，達到提升社區防災應變能力。

農業局表示，日前於淡水區水源里舉辦實作演練，模擬颱風前的整備情形，並由在地里長張志楨擔任指揮官，演練颱風來臨，架設雨量筒監測雨量及觀測土石流潛勢溪流情況及颱風來時發布紅黃色警戒的應變情形。

農業局說，水源里位於淡水區的東南隅，里內有土石流潛勢溪流穿越其中，新北市農業局與張志楨里長攜手努力，藉由向里民持續努力宣導，將預防勝於治療、未雨綢繆等觀念融入生活，以保障里民生命財產安全。

▲警戒班演練土石流導致道路中斷應變流程。

水源里張志楨除了自身的職務外，也是水源里金龍太子宮的靈魂人物濟公的代言人，為里民提供排憂解難、安定心靈的服務，身為淡水區相對年輕的里長，目前已邁入第二屆任期，對水源里也有相當程度經營，具有相當程度的凝聚力。

張志楨表示，藉由號召大家參與自主防災社區2.0的演練活動，里內土石流保全戶對防災避難都有一定的認識，只要知道有颱風要來，就配合里辦公室的通知，將行李打包進防災背包收拾好前往避難活動中心，里民朋友對防災意識的積極作為，使避難疏散更為平安順利。

農業局長李玟表示，從自主防災社區活動跟里長、里民的互動中都可以看出，近年市府及各區公所同仁對於防災持續的努力，另外配合1013國際減災日，10月17日於萬里區舉辦「核你一起 安心遊新北」及31日於淡水捷運站旁舉辦「水土保持戶外宣導活動」，皆設有土石流防災宣導的攤位，現場有許多寓教於樂的宣導攤位並提供限量的小禮品，希望藉由多元宣導的方式，使民眾能更加瞭解防災的重要性。

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