▲結合台北凱撒五星主廚手藝，新北山藥口感Q彈快餐車直送。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

一年一度的「新北健康三寶−山藥」正式上桌，新北市政府與台北凱撒大飯店合作採用新北山藥，開發五星山藥快餐車小吃，進駐新北市各大風景區販售，並結合東北角山珍海味，推出期間限定的秋旬山藥海味宴，邀請民眾品嚐五星級的在地美味。

侯友宜表示，「新北健康三寶−山藥」口感特別Q彈，在其他地方絕對吃不到，值得大力推薦。今天與台北凱撒大飯店合作，經由五星級主廚的精湛手藝，將新北在地的五星級山藥搖身一變，開發成平易近人且口味精緻的快餐車小吃，讓餐車載著五星級的美味，大大加值新北山藥的美味。

▲新北市府跨界與五星飯店推出限定菜色及五星快餐車。

台北凱撒大飯店主廚王裕賢表示，在開發山藥料理的過程中，發現新北山藥與其他山藥有很大的不同，不僅質地Q彈又綿密，切開後斷面也不易褐化，真的有五星級的高品質。今天開發的山藥小吃「香煎山藥海鮮煎餅」以及期間限定料理「秋旬山藥海味宴」，皆是突顯新北山藥的特殊口感。

瑞芳地區農會理事長林文義表示，新北山藥盛產於雙溪、瑞芳、平溪、貢寮等地區，種植臺灣特有的野生品種「基隆原生種山藥」，種植面積約46公頃，年產量約600公噸。因鄰近消費地，新北山藥較進口山藥新鮮，是內行饕客們年年搶購的夢幻逸品，每台斤價格可達120~160元，說是全國最暢銷的山藥也不為過。

▲山藥蟹粉豆腐海鮮煲。

農業局長李玟表示，除了五星山藥快餐車及五星飯店期間限定山藥料理，更舉辦消費地及產地的展售會，方便民眾採購尚青的新北山藥，同時也推出一日山藥體驗旅遊行程，讓遊客與山藥近距離接觸，來產地吃道地。

相關山藥體驗內容及報名資訊，可至「新北市農業局−稼日蒔光」臉書粉絲頁查詢。購買山藥可洽瑞芳地區農會電話：02-2497-2760~3或02-2497-8704、平溪區農會電話：02-2495-1051、三芝區農會電話：02-2636-3111。

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