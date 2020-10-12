人夫喊婚姻=對價關係！討蜜月錢嗆「小聘拿出來」：錢幹嘛白送妳家

▲張姓男子婚後吵架經常喊著離婚，甚至還要妻子返還婚宴、蜜月費用，讓妻子憤而訴請離婚。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者陳韻如／苗栗報導

張姓男子與其郭姓妻子婚後經常吵架，屢屢將離婚掛在嘴邊，甚至對於金錢相當執著計較，要郭女償還婚戒、同居時的房租、水電費、蜜月費，就連結婚宴客的費用也要一併償還，讓郭女相當心寒，決定向法院訴請離婚。苗栗地院審理後，認為2人的確難以維繫婚姻，判准離婚。

郭女指控，她與張男2017年6月中結婚，婚後2人先在苗栗租屋同居半年多，但之後郭女因為到台中工作，2人因此分居，且她準備遷居台中時，張男還陪同她到台中找房，但沒想到，隔年1月間，張男卻寄了存證信函要她履行同居義務，但因她有工作在身而拒絕。

郭女提到，她拒絕履行同居義務後，張男竟聲請支付命令，要她將過去同居的房租、卡費及婚戒等花費全部返還，甚至連蜜月、結婚宴客的費用也要一併返還，讓她忍無可忍，認為張男對於金錢的執著及計較，使得婚姻無法繼續維持，因此訴請離婚。

對此，張男表示，郭女婚後1個月就提出離婚，之後2人又因為分居，才沒有較良好的溝通，他認為婚姻還有努力空間，才要求對方履行同居義務，而要求返還金錢，也是因為2人常為金錢爭吵不休，他希望回歸平衡，才提出返還借款訴訟，「我覺得還有努力的空間，不同意離婚」。

2人事後在進行調解時，郭女更指控，張男認為婚姻是「對價關係」，房租、水電費，就連參加朋友婚宴的紅包都要清算，且在分居前2人的開銷就必須採取AA制，若2人在外用餐，張男就會記下餐費要郭女事後支付，而2人的蜜月旅行，彰男也要她平分費用，還說錢不夠就拿小聘出來使用，但她拒絕，沒想到張男竟不滿地說，「我爸媽為什麼要把錢白白送給你們家，要自己去旅行，郭女自己搭飛機參與後半段行程就好了。」郭女因此憤而訴請離婚。

對於郭女總總指控，張男最後表示，要結算婚禮、蜜月等所有費用，要郭女拿出40萬元才願意離婚。

法官審理後認為，2人婚前並未約定家庭生活費用如何負擔，而張男又餵能體諒郭女剛出社會，經濟狀況不佳，但卻是所有開銷都要求平分，有違夫妻間互相扶持、體諒、互信共營生活的基礎，又屢屢與郭女爭執、冷戰，可見雙方情感蕩然無存，判准離婚。

►腦公！你不可以賴帳喔

【更多新聞】

快訊／才處理完酒客糾紛！54歲高雄澄觀所長突抽搐倒地命危

女下屬彎腰切蛋糕！他手刮奶油抹一片「無縫壓上」…見崩潰秒露邪笑

忘不了舊愛！人夫撇33年妻 與她4度共譜泡湯情…正宮抓包心碎