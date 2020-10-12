　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林為洲提國民黨黨名「去中國」　游淑慧：這只是他的個人意見

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者袁茵／台北報導

國民黨團總召林為洲10日拋出中國國民黨黨名「去中國」的議題，引發議論。台北市議員游淑慧表示，此議題在過去幾年內都有人在談，不是只有林為洲，但從來沒變成全黨正式談的議題，所以這應該只是林為洲的個人意見。

台北市議員羅智強、游淑慧12日召開記者會，會後被媒體詢問關於林為洲拋出黨名「去中國」的議題，羅智強提到，國民黨主席江啟臣已經回答很清楚了，對國民黨現在來講，江啟臣說了國民黨還有很多更要關切的議題，例如執政者濫權或東廠事件，這都是作為在野黨應關注的事情。

▲▼台北市議員羅智強。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市議員游淑慧、羅智強。（圖／記者袁茵攝）

游淑慧則認為，大家都知道改名以後運就會改，改名以後個性會改，改名以後身體會變好，但若國民黨有需要改革的地方，應先針對改革問題去處理，改名此事過去幾年內都有人在談，並不是只有林為洲，但過去從沒有變成全黨正式在談的議題，所以這應該只是林為洲個人意見。

游淑慧表示，國民黨本來就很多元，每個人都有他的意見，但目前為止，黨名去中國化並沒有列為全黨正式在討論的議題。

其他人也看了這些...

林為洲建議黨名「去中國」　改革第一步：務實面對問題
林為洲拋黨名去中國　國民黨：改革才是重心而非改名
國民黨改名「去中國」？　江啟臣：當前黨內應關心民生議題

更多熱門新聞...

林為洲喊國民黨改名「去中國」　侯友宜：改變要從內在開始
林為洲提黨名「去中國」　陳雪生嗆：那我就退黨、不玩了

振興一下我們的美麗

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
王少偉扯掉「娜美女星」比基尼起反應　她羞曝水底真相
文化大學彩虹持續2小時了！原因曝光　再戰9小時世界紀錄
蕭亞軒深夜「亂髮不斷啜泣」　詭異片嚇壞網友
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

林為洲提國民黨黨名「去中國」　游淑慧：這只是他的個人意見

快訊／海軍官校新生墜樓亡　官校還原尋人過程：深感遺憾不捨

F-16V升級有感！　前線飛官讚偵蒐：預警時間長、化被動為主動

江啟臣：國民黨曾調整名稱　現在重點在監督民進黨

醫師怒譙開放美豬「何不吃蟑螂」　陳時中：請用科學角度

台北市4年砸近1億5千萬優化校園圖書館　35校閱讀環境整新

金門戰車翻覆初步調查曝　方向拉桿「難操控」疑迴正過度

教召年限擬從退伍8年延長至15年！　2007年後才「登出」的注意了

陸稱破獲數百起台諜案！國安局：持續關注發展　李孟居穿囚服自白

李孟居台諜案！王定宇曝「中共定罪絕招」：只要有自白就夠了

女三寶國道上想事情自撞翻5圈　一旁BMW「魔性走位」成功閃過

陳立農、奧運金牌選手狂遭小孩下戰帖　最後「這一招」...全場看傻！！

蕾媽交往宥勝前「還要Cover他約會」！　收工接到他浪漫驚喜…一臉想回家ＸＤ

變白了！「特勤吳彥祖」現身國慶 離開韓國瑜後著西裝入維安行列

藏巨大坑洞內！墨西哥神祕海灘　無人機拍絕美景象...網：像仙境

視障弟弟獨自回家！他一路守候　全程緊張+狂冒冷汗...超級擔心

《新西遊記8》！殷志源變憤怒鳥：乾脆用替身　童話接龍「傑克與..」宋旻浩秒接「黃豆芽！」

取名超重要！她街訪路人網路ID 他笑曝中二名「乂瘋狂的小風乂」

捕捉野生阿湯哥「坐在高速火車頂上」拍攝！　見粉絲搶拍...反應超親民

彰化炕肉飯老闆「健美筋肉猛男」皮Q＋軟嫩適中！家傳4代好味道

林為洲提國民黨黨名「去中國」　游淑慧：這只是他的個人意見

快訊／海軍官校新生墜樓亡　官校還原尋人過程：深感遺憾不捨

F-16V升級有感！　前線飛官讚偵蒐：預警時間長、化被動為主動

江啟臣：國民黨曾調整名稱　現在重點在監督民進黨

醫師怒譙開放美豬「何不吃蟑螂」　陳時中：請用科學角度

台北市4年砸近1億5千萬優化校園圖書館　35校閱讀環境整新

金門戰車翻覆初步調查曝　方向拉桿「難操控」疑迴正過度

教召年限擬從退伍8年延長至15年！　2007年後才「登出」的注意了

陸稱破獲數百起台諜案！國安局：持續關注發展　李孟居穿囚服自白

李孟居台諜案！王定宇曝「中共定罪絕招」：只要有自白就夠了

Skoda未來修車用「聽」的？車子有異音，手機app直接告訴你

要抵制康軒有難度！家長點出2大衝擊：一綱多本「課程無法銜接」

NBA史上首見！　詹皇效力3隊皆奪決賽MVP

整棟住戶都能打開她家門！女大生一插鑰匙嚇腿軟　房東回應掀眾怒

孫安佐跪地幫父親洗腳！　孫鵬泛淚吐真心話：從沒停止愛過他

跑到國小脫褲子...台南男「3個月去2次」廁所前公然猛搓！

最新版小棕瓶下殺5.9折！超狂價2350元　30歲潤娥零細紋全靠它

開禮車收600元紅包！他傻：寧願幫偏鄉兒童…內行人揭「行情價」

封學生「笨蛋3人組」！國小班導遭控：指使同學霸凌孩子…家長氣炸

脫歐大戲終於落幕？　英商務部長籲企業趕快準備：沒時間浪費了

胸前濕一片 22歲OL未婚卻分泌乳汁　父母得知真相氣炸報警

政治熱門新聞

教召年限擬從退伍8年延長至15年　這年才登出注意了

邰智源「賀國慶」被出征！呱吉傻眼怒嗆側翼

李孟居爆料　陳亞麟深夜緊急回應

陸稱破獲數百起台諜案！陸委會：無稽之談

黨名去中國？　藍委：要改我就退黨

台諜李孟居　王定宇曝中共定罪招

「國慶金釵」成絕響　蔡英文：不要再叫她們金釵！

陸稱破獲台諜案！國安局：持續關注

醫師怒譙美豬「何不吃蟑螂」　陳時中回應了

陳致中這招測路平　網友：高雄人好騙

德國報導台灣國慶！蔡英文登黃金8點時段

賴品妤美照走鐘　網友狂「上香曾玟學」

國民黨石獅沒眼珠…原主來電討回

柯文哲：1600萬人被迫去東部外島玩

更多熱門

相關新聞

江啟臣：現在重點在監督民進黨

江啟臣：現在重點在監督民進黨

中國國民黨是否要去掉「中國」二字的改名話題引發熱議，國民黨主席江啟臣12日上午受訪表示，國民黨創黨百年，早期名稱當然也有調整過，但改名議題不在國民黨改革內容當中，也不影響作為在野黨該扮演的角色，應該專注在民眾關心的議題，以及監督民進黨、制衡一黨獨大。

游盈隆評藍營台美復交：Good shot！

游盈隆評藍營台美復交：Good shot！

豬農之子陳吉仲挺萊豬　羅智強：陳世美

豬農之子陳吉仲挺萊豬　羅智強：陳世美

游淑慧談萊豬：國際標準在台灣是綠色標準

游淑慧談萊豬：國際標準在台灣是綠色標準

林為洲喊國民黨改名「去中國」　侯友宜：改變要從內在開始

林為洲喊國民黨改名「去中國」　侯友宜：改變要從內在開始

關鍵字：

羅智強游淑慧黨名國民黨林為洲去中國

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

快訊／海軍官校新生收假未歸！住家墜12樓亡　母崩潰哭

夫妻月收7萬！細數支出「每天都大吵」快離婚　

實習女警嫌熱不穿防彈衣被罵哭

屁孩起步撞10車　聽賠償臉青了

虎斑貓偷渡高鐵「被車長請下車」

巴西辣模離奇失蹤！再現身變「赤腳裸體」

半夜被鈴聲嚇醒！女主播見床底噁男嚇壞

楊丞琳、李榮浩分開200天！強忍「我會好好的」

山西財大爆諾羅病毒集體感染

陳香菱被騙炮「300萬也被領光」

教召年限擬從退伍8年延長至15年　這年才登出注意了

偷吃台北人妻12次被抓姦！軍人冒雨3樓跳窗

鬼王司馬中原「6年前中風失憶」！最新憔悴近況曝光

飼主意外亡　牠守神主牌枯等3年

又見機車衝國道！短裙妹「裙襬狂甩」

更多

最夯影音

更多
女三寶國道上想事情自撞翻5圈　一旁BMW「魔性走位」成功閃過

女三寶國道上想事情自撞翻5圈　一旁BMW「魔性走位」成功閃過
陳立農、奧運金牌選手狂遭小孩下戰帖　最後「這一招」...全場看傻！！

陳立農、奧運金牌選手狂遭小孩下戰帖　最後「這一招」...全場看傻！！

蕾媽交往宥勝前「還要Cover他約會」！　收工接到他浪漫驚喜…一臉想回家ＸＤ

蕾媽交往宥勝前「還要Cover他約會」！　收工接到他浪漫驚喜…一臉想回家ＸＤ

變白了！「特勤吳彥祖」現身國慶 離開韓國瑜後著西裝入維安行列

變白了！「特勤吳彥祖」現身國慶 離開韓國瑜後著西裝入維安行列

藏巨大坑洞內！墨西哥神祕海灘　無人機拍絕美景象...網：像仙境

藏巨大坑洞內！墨西哥神祕海灘　無人機拍絕美景象...網：像仙境

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面