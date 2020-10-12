林為洲提國民黨黨名「去中國」　游淑慧：這只是他的個人意見

記者袁茵／台北報導

國民黨團總召林為洲10日拋出中國國民黨黨名「去中國」的議題，引發議論。台北市議員游淑慧表示，此議題在過去幾年內都有人在談，不是只有林為洲，但從來沒變成全黨正式談的議題，所以這應該只是林為洲的個人意見。

台北市議員羅智強、游淑慧12日召開記者會，會後被媒體詢問關於林為洲拋出黨名「去中國」的議題，羅智強提到，國民黨主席江啟臣已經回答很清楚了，對國民黨現在來講，江啟臣說了國民黨還有很多更要關切的議題，例如執政者濫權或東廠事件，這都是作為在野黨應關注的事情。

▲台北市議員游淑慧、羅智強。（圖／記者袁茵攝）

游淑慧則認為，大家都知道改名以後運就會改，改名以後個性會改，改名以後身體會變好，但若國民黨有需要改革的地方，應先針對改革問題去處理，改名此事過去幾年內都有人在談，並不是只有林為洲，但過去從沒有變成全黨正式在談的議題，所以這應該只是林為洲個人意見。

游淑慧表示，國民黨本來就很多元，每個人都有他的意見，但目前為止，黨名去中國化並沒有列為全黨正式在討論的議題。

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