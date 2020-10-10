馬英九國慶槓蔡英文　羅智強：小心綠營再告你300個案子

▲馬英九在國民黨中央升旗典禮上致詞。（圖／記者宋良義攝）

記者黃巈禾／台北報導

前總統馬英九10日猛批總統蔡英文讓中華民國變配角、視覺設計不見國號，此話一出被綠營砲轟。對此，馬政府時期發言人、現為國民黨革實院長羅智強嘲諷，「馬英九也真是討罵，曾說中華民國是流亡政府的蔡英文，你問她是不是真心誠意慶祝中華民國國慶？這不是多此一問嗎？」

馬英九上午出席國民黨自辦的升旗典禮慶祝國慶時表示，今天是中華民國109年的國慶，是國家重要的紀念日，可是民進黨有真心誠意要慶祝國慶嗎？弔詭的是，蔡政府４年來每年國慶，中華民國都淪為配角，今年也不例外，今年國慶的主視覺設計，只剩下台灣跟2020這兩個字，國號和紀元都不見了。

馬英九指出，去年國慶典禮上，蔡英文說中華民國不是誰的專利，，她說不錯，中華民國是全體國民共有的，不是誰的專利，更不是任何政黨騙選票的工具。

羅智強晚間在臉書表示，雙十國慶馬英九感慨，蔡英文真心誠意慶祝國慶？這句話一出，民進黨立刻棍棒齊飛馬英九也真是討罵，曾説中華民國是流亡政府的蔡英文，問她是不是真心誠意慶祝中華民國國慶？這不是多此一問嗎？蔡英文的玻璃心被馬英九戳破，偉大的「流亡政府黨」當然馬蜂大出動，血滴子索命啊！

羅智強日前遭監察院調查，2018年參選台北市議員時的政治獻金，8000多筆小額捐款中有4筆不符規定，最低的僅306元，姓名和身分證字號不符，要他舉證。

因此，羅智強藉此諷刺民進黨，「馬英九啊馬英九，你別老仗著自己清廉正派，被綠營海告300案也沒告倒，就不識趣的一直戳民進黨的痛處，小心綠營再告你300個案子，告到你坐黑牢為止！就像東廠陳菊連羅智強306元的政治獻金都不放過馬英九，你真以為民進黨沒招弄你？」

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