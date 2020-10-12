北台第一家　林口長庚獲「穆斯林友善環境」認證

▲林口長庚醫院為成為台灣北部第一家醫學中心獲得穆斯林友善環境認證。（圖／長庚醫院提供）

記者楊熾興／桃園報導

林口長庚醫院為提供穆斯林友善醫療環境，使國際穆斯林病人能安心就醫，將硬體設施至服務流程，建立完善的就醫環境，並獲得中國回教協會授證「Muslim Friendly Environment 穆斯林友善環境」，成為台灣北部第一家醫學中心獲得認證。

▲林口長庚醫院餐飲區設置清真認證自動販賣機，照顧穆斯林飲食需要。（圖／長庚醫院提供）

12日林口長庚醫院邀請馬來西亞友誼及貿易中心何瑞萍首席代表及衛生福利部國合組吳玲瑩科長蒞臨林口院區，共同見證穆斯林友善醫療場域設施。程文俊院長表示，長庚醫院致力執行新南向一國一中心計畫，主要負責的馬來西亞及汶萊，兩國皆屬於伊斯蘭合作組織，有許多穆斯林人口，在異國時往往無法符合宗教信仰需求，因此秉持本院「人本濟世」、「病人優先」、「平民化醫療」的服務精神，期望提供更加優良的環境，包括從設施、空間指標、飲食選擇至服務人員教育訓練等，多層面營造友善環境，增加國際穆斯林就醫之安全與信任感，讓他們到長庚醫院就醫時可以更感受到安心舒適。

▲馬來西亞友誼及貿易中心何瑞萍首席代表(左)與長庚醫院程文俊主委。（圖／長庚醫院提供）

林口長庚醫院為提供每年上千位穆斯林所需，於院內規劃多國語言指標，並在醫學大樓5樓建置男女區隔的穆斯林祈禱室、友善廁所、淨下設備、麥加禮拜方向及禮拜時間表，同時備有古蘭經、鞋櫃、禮拜毯、頭巾等清真用品。另外於餐飲區設置了清真認證食品自動販賣機，並與醫院鄰近之清真認證餐廳合作，提供穆斯林病人及家屬更多清真飲食選擇，為提升服務品質，製作雙語穆斯林就醫友善手冊，提供更貼心的資訊服務。

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