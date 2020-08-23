長庚醫院「人工智慧醫療專班」開學　賴清德勉勵學員　

▲副總統賴清德往長庚醫院勉勵人工智慧醫療專班。（圖／長庚醫院提供）

記者楊熾興／桃園報導

人工智慧技術結合醫療已成趨勢，更推動醫療的大幅進步。為提升醫療從業人員相關技術，長庚醫院醫療人工智能核心實驗室與台灣人工智慧學校共同主辦「人工智慧醫療專班」，23日舉行第三期開學典禮，由賴清德副總統親臨致詞勉勵學員。

▲▼賴清德參訪長庚醫院醫療尖端園區。（圖／林口長庚醫院提供）

長庚醫院醫療人工智能核心實驗室與台灣人工智慧學校自2018年起共同主辦「人工智慧醫療專班」，連續三年報名人數爆滿，課程大受歡迎。今年第三期課程自8月23日展開，於每週日在林口長庚醫院研究大樓國際會議廳舉行，至9月27日結束，共計六堂課程。

長庚醫院醫研部郭昶甫主任表示，今年的課程重點包括人工智慧和機器學習概論、深度學習與卷積神經網路的理論與實務、電腦視覺方法與應用、音訊語音與文字處理應用，以及人工智慧醫療應用等。最後並將進行醫療實作案例分享，希望藉此讓學員們理解人工智慧程式的撰寫，並培養定義問題、解決及場域導入方式等關鍵能力。

開學典禮結束，賴清德副總統由程文俊主委及邱政洵副院長等人陪同，至林口長庚醫院醫療尖端園區參訪，前往研究大樓2樓「尖端免疫實驗室」、「顯微鏡核心實驗室」，以及質子大樓「質子治療室」和「粒子物理暨照射核心實驗室」。

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