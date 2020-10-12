國民黨改名「去中國」？　葉毓蘭：黨團不可能隨綠營起舞

▲國民黨立委葉毓蘭。（資料照／記者林敬旻攝）

記者楊蕓／台北報導

針對國民黨團總召林為洲10日拋出中國國民黨將黨名「去中國」的議題，國民黨立委葉毓蘭12日在立法院受訪時表示，林為洲提議前並沒有先在黨團內部討論，昨天討論後他也認為身份、角色不同，還是要更慎重，「黨團內部從沒討論過要改名這件事，絕不可能隨綠營起舞，一切都要去中國化。」

林為洲日前在臉書發文表示，國民黨認定的「中國」，當然是指「中華民國」，但容易與對岸的「中華人民共和國」混淆，不只是混淆的問題，牽涉的還有「中國」這個名詞所指涉的意含的定義權、話語權，以及戰略上為了台灣最大利益，維護海峽和平，保留與對岸對話、周旋的連結與縱深，等等問題。

葉毓蘭受訪時表示，林為洲在臉書做這樣的陳述之前沒有在黨團內部討論，大家也是看報紙才知道，同仁中也有很多質疑，雖然林為洲擔任總召，且是黨中央政策會執行長，但昨天討論後，他個人也認為身份、角色不同，還是要更慎重，「黨團內部從沒討論過要改名這件事，絕不可能隨綠營起舞，一切都要去中國化。」

國民黨主席江啟臣12日上午受訪時則重申，改名不在國民黨目前的改革內容中，現階段對國民黨來說，最重要的議題以及黨內最大的共識應該是監督民進黨、制衡一黨獨大，這是國民黨目前最該做的事情，此外，還有很多民眾關心的議題，包括萊豬、國家安全、台海情勢等，這些是國民黨目前應該要有更多專注的議題。

江啟臣強調，國民黨從創黨迄今126年，早期的名稱曾經調整，但這不影響目前作為在野黨應該扮演的角色，也不是目前改革議程中的議題。

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