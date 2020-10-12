新竹火車站大變身！一片灰白色系超簡約　網讚超美：台鐵有救了

▲有網友直呼，新竹火車站的改變真的讓人感動。（圖／翻攝台灣設計研究院臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

新竹火車站大變身！台灣設計研究院透過「減法設計」，將新竹車站的空間場域、指標系統、天花照明進行微改造。許多網友看了驚呼，大讚灰白色系的風格超簡約，「超美，台鐵有希望了」、「台灣公營事業建築物的美感，終於綻放出一絲希望了。」

台灣設計研究院近日在臉書發文表示，微改造給大家全新的「美感體驗」，以不碰觸古蹟本體為原則，用「更新」的概念展現車站的氣質；選用LED平板燈簡化天花線條，改變過去原有的錯綜複雜，讓大廳更顯明亮簡潔，延伸寬闊視野。

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▲▼新竹火車站大變身。（圖／翻攝台灣設計研究院臉書）

台灣設計研究院說，指標系統遵循2020台鐵識別系統設計規範，統一中英文字體，去除刻板色彩印象，優化指標系統更加融入公共環境；將現有物件整理收納，讓視覺主角回到車站本身，襯托古蹟原有的風貌，還給民眾一個舒適的候車空間，「新竹火車站準備好了，等你來發現。」

對此，許多網友看了大讚，「台鐵有救了」、「OMG 太美了，拜託你們慢慢拯救全台各大火車站，嗚嗚」。還有人貼出一個喜極而泣的表情，「很感人，剛剛路過隨拍一張，以前的新竹火車站真的很可怕！又黑又髒又臭！現在這樣的改變真的讓人感動。」

▼台灣設計研究院透過「減法設計」，將新竹車站的空間場域、指標系統、天花照明進行微改造。（圖／翻攝台灣設計研究院臉書／下圖皆同）

▼新竹火車站原貌。（圖／資料照／記者陳凱力攝）