擺脫中華民國美學惡名！台鐵「鳴日號」首獲日本設計大獎

▲台鐵鳴日號設計新穎，頗受好評。（圖／台鐵局提供）

記者李宜秦／台北報導

交通部台鐵局列車設計老舊，常被批評為「中華民國美學」，不過台鐵局近日推出吸睛的「鳴日號」觀光列車，造型亮眼大受好評，近日更榮獲日本2020 Good Design Award設計大獎，該獎項為世界4大設計獎項之一，已有60餘年歷史，這也是台鐵列車首度獲得國際設計大獎。

台鐵局表示，「鳴日號」觀光列車是委託柏成設計進行全車廂的改造，設計突破舊思維，導入創新概念，將內部改裝與外部路線景緻及環境之融合，外觀以尊榮感十足的黑色搭配記憶中經典橘色保留臺鐵的靈魂，內裝採用減法設計，去掉多餘的指標。

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以「秋天的風」為主題，強調自然、在地、樸質等特色，搭配車窗外四季的風景變化進行內裝美學改造，營造出溫暖且舒服的氛圍，帶給大家有如旅館式的服務體驗。

▲台鐵鳴日號獲設計獎。（圖／台鐵局提供）

主打全新臺鐵美學設計的「鳴日號」觀光列車，整體設計亮相時即受到高度討論及好評，因此特別授權原設計團隊柏成設計協助參與國際設計獎，並藉由「鳴日號」觀光列車的設計參展，展現創新變革的決心，累積百年品牌價值，再造臺鐵嶄新風貌。

鳴日號觀光列車繼內裝及外觀設計大獲好評後，柏成設計更協助設計了鳴日號車頭牌，整體設計延續台鐵美學復興計畫的核心價值，以「風景中見列車，列車即是風景。」為題，透過鈦金屬的材質特性，以鏡面反映出環境之美，讓沿途風景透過車頭牌化作鳴日號的一環。

牌面上淺刻的微笑曲線，意在呼應鳴日號的全新塗裝，V型曲線繼承觀光列車原初設計，透過設計轉化以更現代感的姿態呈現，具承先啟後之時代意義，是凝聚鳴日號精神的重要象徵。車頭牌以十層環狀基礎結構，寓意十全十美，期許這場以臺鐵美學復興為號召的計畫，就此展開全新的未來。