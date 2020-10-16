0元iPhone 12「月租1399綁4年」　電信商坦言：1種人買單機就好

▲iPhone 12有黑色、白色、綠色、紅色及藍色5種顏色。（圖／翻攝自蘋果網頁apple.com）

記者葉國吏／綜合報導

蘋果iPhone 12公布後，國內各大電信紛紛推出資費專案搶客戶，不過想要0元拿到iPhone 12，至少必須選擇1399的月租、一次綁四年，對此有電信業者就坦言，有一種用戶直接買單機就好。

國內電信龍頭中華電信，推出iPhone 12、iPhone 12 Pro 5G新機購機優惠資費，精采5G購機方案，月繳1,399元(48個月)，iPhone 12 (64GB)只要2,300元、iPhone 12 Pro (128GB)專案價9,300元。

▲中華電信資費表，點圖可放大。（圖／中華電信提供）

遠傳則是搭配「遠傳心5G方案」月付$1399，iPhone 12 (128G)，直接只要0元帶回家；iPhone 12 Pro (128G)，也只要6,300元。除了享有5G上網吃到飽不降速、網內免費的「雙飽」優惠，網外跟市話都再免費送110分鐘。

▲遠傳資費表，點圖可放大。（圖／遠傳提供）

台灣大哥大申辦1,599元資費，綁約48個月，就可以0元把iPhone 12 Pro(128G)帶回家，VIP用戶續約最高享折價5,000元。

▲台灣大哥大iPhone12資費表，點圖可放大。（圖／台灣大提供）

面對如此多樣的費率，消費者該如何選擇？根據《工商時報》報導，有電信業者坦言，目前會有這考量的大多以499吃到飽的用戶為主，如果這些用戶未來仍是希望以平價資費為主的話，那在每個月上網不超過20GB的情況下，建議可以選擇申裝599的5G資費、並直接單買空機就好。