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還有第三次發表會？蘋果「3新品」傳今年底登場

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▼蘋果秋季發表會5G iPhone 12 Pro、homepod，庫克。（圖／路透）

▲蘋果3款商品可能在第三次秋季發表會登場。（圖／路透）

記者林妤柔／綜合報導

蘋果第二次秋季發表會發表iPhone 12系列和HomePod mini，但先前傳聞的AirPods Studio、AirTags及ARM晶片架構Mac卻沒在此次活動中亮相。根據爆料達人Jon Prosse的貼文，這3款商品很可能在今年底持續登場。

據傳，頭戴式耳機AirPods Studio有兩款版本，分別是運動版和皮革版，Jon Prosser在推特上表示，由於工程師仍在進行最終產品調整，AirPods Studio要等到10月20日才能成完量產，所以最快可以趕在下個月的第三波秋季發表會中展示，並在那不久後發貨。

▲AirPods Studio。（圖／翻攝YouTube／EverythingApplePro）

▲AirPods Studio傳有運動版和皮革版2版本。（圖／翻攝YouTube／EverythingApplePro）

藍牙小型追蹤器AirTag則有兩種說法，Jon Prosser指出，現階段已經研發完成，正在等理想的發布時機，估計在11 月活動中發布。但他在先前貼文指出，AirTags會推遲到2021年3月才亮相，具體情況仍依蘋果發布消息為主。

最後是外傳蘋果將在今年底推出第一批ARM晶片架構的Mac，很可能更新款MacBook Air或重新設計，以23英吋或24英吋的iMac形式出現。綜合以上三種消息，最可能於11月的第三波發表會推出上述3種產品。

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