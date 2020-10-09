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倒數 5 天！　Apple 第二波發表會 7 大爆料搶先暖場

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▲▼蘋果官網公布10月13日舉行特別發布會。（圖／翻攝apple.com）

▲蘋果官網公布將於台灣時間 10/14 舉行第二場秋季發表會。（圖／Apple官網）

記者謝仁傑／綜合報導

蘋果於下周三（14）日凌晨 1 點舉行第二波秋季發表會，外界對於 iPhone 12 和此次發表會上的想像也炸鍋了。許多爆料人士紛紛透露關於手機顏色、尺寸、價格、上市時間，以及其他 Apple 產品的消息，在即將登場的發表會之前做了統整。

1. iPhone 12 系列顏色

據傳 iPhone12 mini 有黑、白、藍、紅、黃或珊瑚色等 6 種顏色；iPhone 12 Max、iPhone 12 Pro 及 iPhone 12 Pro Max，顏色則僅有黑、白或銀色。

2. iPhone 12 系列售價和規格

外界普遍認為 iPhone 12 起價落在 649 美元，最高在 1,399 美元。在規格方面，據傳 iPhone 12 mini 與 iPhone 12 Mac 容量界於 64GB～256GB，iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max 則介於 128GB～512GB。

▲iPhone 12。（製表／記者謝仁傑）

▲iPhone 12。（製表／記者謝仁傑）

3. 果粉引頸期盼的預購、上市時間

關於 iPhone 12 究竟何時上市，消息人士與外媒皆指向，iPhone 12 將於 10/16 開放預購，10/23 正式出貨，不過也有消息傳出，兩款更高階的 Pro 機型可能會延到 11 月才能開賣。近年來，台灣都是 iPhone 新機首波開賣國家，照慣例來說，蘋果在發表會結束後的 1～2 週內會開賣。

4. iPhone 13「剪瀏海」傳聞搶先曝光

國外爆料人士 @Ice Universe 在推特上大膽預測，蘋果明年將推的 iPhone 13 會「剪瀏海」。他在個人推特中暗示，2021 年的 iPhone 13 瀏海面積會更小，凹口高度可能會縮小，但寬度會維持不變。

5. Touch ID 回歸 iPhone 12？

外媒《CNET》報導，由於新一代 iPad Air 將 Touch ID 搭載到電源鍵上，使用戶即便戴著口罩也可以輕鬆解鎖設備，報導中甚至指出，蘋果可能會讓 iPhone 12 同時具有 Touch ID 和 Face ID 的解鎖功能，Reticle Research 分析師 Ross Rubin 也認同這個看法。

6. AirPods Studio 延至 11 月發布

爆料人士 Jon Prosser 再透露，AirPods Studio 的量產要到 10 月 20 日才能完成，更表示 AirPods Studio 可能在月底透過新聞稿發布，或要等到 11 月才會發布，但蘋果會如何規劃目前不能肯定。在售價與功能方面，據傳價格為 349 美元，左右聲道可以自由切換，不過該款耳機沒有耳機孔，而是透過 USB-C 傳輸孔傳輸跟充電，與 Bose 700 和 Sony WH-1000XM4 等高階耳機相近。

7. 更小、更便宜的 HomePod Mini 可能隨 iPhone 12 亮相

爆料人士 @l0vetodream 聲稱，今年除了傳聞中的「HomePod mini」之外，不會發布「HomePod 2」，主打更小的外觀和更便宜的價格，來與 Amazon Echo 和 Google Nest 做競爭。

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