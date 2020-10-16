郭台銘引言鴻海科技日開幕：「收過最有意義的生日禮物」

▲鴻海創辦人郭台銘為科技日開幕引言。（圖／記者湯興漢攝）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）首屆科技日今（16）日在三創生活園區盛大登場，創辦人郭台銘由於人在美國，因此以影片的方式，為「鴻海科技日」開幕引言，並提到這是自己收過最有意義的生日禮物，而且有信心董事長劉揚偉將會有系統的帶領鴻海向前衝。

鴻海科技日盛大登場，活動首先以生日快樂歌為序曲 ，接著表演團體帶來納智捷「走向世界篇」的經典廣告歌曲，並正式在10：18播出創辦人郭台銘的影片，為「鴻海科技日」開幕引言，即使人在美國也不缺席盛會。

▲鴻海創辦人郭台銘。（圖／記者湯興漢攝）

郭台銘表示，這次以創辦人身份參與鴻海第一屆科技日活動，所以用影片的方式跟大家問候，當年自己創業維艱、守成不易，雖然創業很辛苦，尤其是從小公司變成世界性的大集團，這當中有很多不足為外人道的艱辛，但很高興看到鴻海從創辦以來仍能不斷求新求變。

郭台銘指出，董事長劉揚偉不僅要守成，還要帶著鴻海往前衝，而且是有系統的帶領鴻海向前，特別成立鴻海研究院，研究最先進的前瞻科技，也揭櫫「3＋3」的願景，並展出成果，所以未來每年都將舉辦鴻海科技日，對外展示創新科技。

郭台銘分享，不僅劉揚偉有信心，自己也有完全的信心，就像是鴻海科技日活動主視覺的「無限符號」讓鴻海有無限的機會與未來，聽說活動特別訂在10點18分，正是自己的生日，而且就在生日前兩天，這是自己收到最有意義的生日禮物。