避免員警執勤受傷　警政署：「未涉刑事不法違規」不追車

▲屏東縣內埔警分局10月常年訓練 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

避免員警執勤受傷，警政署最近函頒相關規定，對於交通違規、一般盤查未發現刑事不法者，應以不追車為宜，啟用祕錄器錄製相關證據佐證，事後追查，民眾不聽制止或拒絕停車接受稽查而逃逸者，最高可處3萬元罰鍰，吊照1年處分，籲請民眾注意。

屏東縣內埔警分局利用10月份常年訓練期間，由常訓教官蔡松成設計課程，對員警實施「執法現場攔查注意事項情境演練」，希望同仁熟悉執法技巧，確保民眾權益及強化執法安全。

▲▼內埔員警參加常訓。

內埔警方說，警方常因治安需求及防制交通事故，於治安熱點或易肇事路段執行路檢、守望或交通稽查工作，為確保同仁執勤安全及民眾安全，該分局利用常年訓練時機，以署頒教材為施教主軸，並由教官蔡松成設計課程，分梯次向參訓員警實施「執法現場攔查注意事項情境演練」。

常訓中，該分局針對攔檢、盤查SOP，加強員警與民溝通技巧，同時教授同仁應養成事前開啟錄音（影）器習慣、開啟警示燈、警鳴器、明確攔停指示的步驟。

對於密錄器，則應錄製相關或違規車輛車號、車種或駕駛人（行人）特徵、行為態樣等資料，以資佐證。對於刑事追緝不停者，應隨時通報勤務中心求援。一旦攔停，則應避免使用責備、輕蔑或挑釁等不恰當言語出現。如民眾對攔查原因有所質疑，可依程序查閱警方影像，除消除民眾的疑慮外，並避免告發的錯誤。

依據道路交通管理處罰條例規定，對於不聽制止或拒絕停車接受稽查而逃逸者，加重處1萬至3萬元罰鍰，並吊扣駕照6個月；5年內再犯者，逕處3萬元罰鍰，並吊扣駕照1年。

內埔警方說，交通執法的目的在防制交通事故，籲請民眾遵守交通規則；若有違規，請配合警方攔查，切勿攔檢不停，以免荷包失血。

▲Her今天推出「摩洛哥優油」呵護秀髮100ml 原價1500元，特價799元

►二手票券豐富你的生活