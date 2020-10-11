客人臨停隔壁買飲料！羊肉爐光頭男氣炸　暴打飲料店員工

▲羊肉爐光頭毆打飲料店員工。（圖／翻攝臉書）



記者柯振中／綜合報導

台中市太平區一名羊肉爐店的員工不滿顧客臨時停車，與隔壁飲料店員工發生衝突，進而動手毆打飲料店員工，失控場面全被監視器拍下。事後，挨打的飲料店員工也提告傷害、恐嚇，全案正在進一步偵辦當中。

這家羊肉爐與飲料店是鄰居，先前就曾因為顧客停車問題發生糾紛，10日晚間7點40分左右，羊肉爐員工疑似喝了酒，不滿顧客停車問題，到隔壁飲料店，與張姓飲料店員工發生糾紛。

羊肉爐店的光頭員工上門嗆聲，不是想要找碴，也沒有要找麻煩，只是希望停車時車頭不要超過兩店的中央。沒想到，羊肉爐光頭員工下一秒突然失控，朝著張姓飲料店員工揮拳，糾紛演變成肢體暴力。

▼羊肉爐光頭毆打飲料店員工，溝通一半突然動手。（圖／翻攝臉書）



羊肉爐店的老闆娘發現狀況，意識到事態不對，立刻上前阻止，要求自家員工「別再打了」。儘管如此，光頭員工仍惡狠狠地嗆聲，若再停過來，車子就等著被砸。

雙方溝通不良，演變成肢體暴力，飲料店員工遭毆掛彩，提告羊肉爐光頭員工恐惡與傷害罪，目前警方已經受理，案情正在進一步偵辦當中。

▼羊肉爐光頭毆打飲料店員工，先賞了一巴掌，接著又打了好幾下。（圖／翻攝臉書）



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