國美館調查預計2週出爐！林志明避開會議　李永得：一直鼓勵他面對

▲「國立台灣美術館」近期爭議事件，文化部啟動政風處調查，預計2週提出報告。（圖／記者姜國輝攝）

記者林育綾／台北報導

國立台灣美術館日前被媒體以「館長夫人干政」為題進行系列報導，提到館長林志明的夫人彭安安頻繁干涉館務等爭議事件。文化部已啟動政風處調查，今（12）日政風室表示，預計在2週左右提出調查報告；文化部長李永得也說，若真有違規或違法情事，將會處分或依法送辦，即使館長不續任也要配合。此外林志明不斷以「有事」為由避開多場相關會議，李永得也說「一直鼓勵他面對」。

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▲國美館林志明館長（左）。（圖／國立台灣美術館提供）

週刊媒體在上週6日以「館長夫人干政」為題進行系列報導，提到國美館館長林志明的夫人彭安安頻繁干涉館務，包括在家具採購花費超過百萬買沙發、與館長同行出差日本有「假公濟私」之嫌；而林志明也涉入國寶畫家「楊三郎畫作修復損壞案」，報導還指出，國美館更調查是哪位員工上網爆料，並將該員工調職處分，諸多事件引發各界爭議。

文化部當時表示，將啟動政風處進行調查，而今（12）日立法院召開教育及文化委員會，國民黨立委李德維也在質詢時追問調查進度，政風室回應，「預計2週時間提出調查報告」。

至於調查報告是否公開？文化部長李永得回應，報告內容不宜直接對外公開，但關鍵的部分，包括有無違反行政程序、是否涉及違法、涉及個人管理問題、外力干預等問題，文化部將會依據調查結果做公正的處理，「若有違規將會處分，若有違法也將移送法辦」。

李永得還提到，目前林志明已申請借調期滿獲准，將任職到10月26日，不再續任國美館館長一職。不過即使不續任，也會配合調查，若屆時真有違規，文化部也會處分。

而立委高虹安也在質詢時問李永得，林志明館長今日不出席立法院的會議，先前也以有事為由不出席「楊三郎畫作修復損壞案」的協調會，「這樣一直迴避的做法，部長是認同的嗎？」李永得也回應，當然不認同這樣的做法，還是要面對比較好，「我也一直這樣鼓勵他」。

▲文化部長李永得。（圖／記者屠惠剛攝）

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