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看見深蹲架不能蹲...館長PO文感嘆：心裡難過！吐中槍後心聲

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▲▼ 館長PO文 。（圖／翻攝自臉書）

▲館長PO出站在舉重台前的照片。（圖／翻攝自臉書）

記者蔡儀潔／綜合報導

網紅「館長」陳之漢8月底在健身房門口遭槍擊，出院後的他仍努力運動健身自我勉勵，今（12）早他PO出一張站在舉重台前的照片，無奈表示「看見深蹲架卻不能蹲，打從心裡難過起來」。

館長今早7時左右在臉書PO文，稱他也不知道未來能否回到水準，回想中槍當天到現在內心，還是滿滿殺人的衝動，「也許這是上天給我的考驗吧！」

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▲▼ 館長PO文 。（圖／翻攝自臉書）

▲貼文吸引1.3萬人按讚 。（圖／翻攝自臉書）

貼文發出後短短1小時就吸引1.3萬人按讚，網友紛紛留言打氣，「館長加油」、「急不得，但會成功的！」、「留著青山在不怕沒材燒」、「時間會流逝，心態會調整..加油」、「最遙遠的距離」、「切勿操之過急」。

實際上，館長月初曾開設直播，向粉絲報告傷勢復原的情況，回想中槍後等待開刀的2個小時，他坦言當下真的是度分如年，「痛到我都覺得乾脆把我敲暈算了」。而對於23歲的槍手，他隔空喊話希望判刑越短越好，最好關個一年就出來，「我們守法的人一定不會對你怎麼樣，幫你規劃人生嘛。」

看見深蹲架卻不能蹲 打從心裡難過起來 也不知道未來能否回到水準 回想中槍當天到現在內心 還是滿滿殺人的衝動 也許這是上天給我的考驗吧

飆捍發佈於 2020年10月11日 星期日

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