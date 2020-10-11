國慶連假柴山秘境打卡熱點夯！男踩空腳扭傷腳　海巡「神」救援

記者黃子倩／高雄報導

海巡署南部分署第五岸巡隊11日上午10點接獲通報，有登山團成員在柴山秘境不慎扭傷腳，沒辦法自行移動，海巡人員到場後，考量到現場地形陡峭，難以用救生器材運送傷者，因此與現場民眾一起用徒手揹負以接力的方式，將傷者運送至救護車，並由消防隊將人送往醫院就醫。

▲民眾前往柴山秘境登山意外腳扭傷，海巡人員前往以徒手揹負的方式接力將人救下山。（圖／記者黃子倩翻攝）

由於柴山海岸沿線以珊瑚礁岩沖蝕所形成自然地型而聞名，加上鬼斧神工的峭壁、峽谷景觀，躍升近期網路著名打卡及登山熱點，經海巡人員了解該名男子是與太太參加登山團活動，於登山過程中因一時不慎踩空，造成腳部扭傷，所幸現場民眾第一時間協助傷者腳部固定、通報海巡單位，才讓救援順利成功。

▲民眾前往柴山秘境登山意外腳扭傷，海巡人員前往以徒手揹負的方式接力將人救下山。（圖／記者黃子倩翻攝）

南部分署第五岸巡隊表示，柴山地區緊臨海岸線，加上特有的珊瑚礁海蝕地形，近期在網路推波助瀾下，發展多處秘境路線，但因尚未經開發，相關安全設施均未設置，沿岸多處有崩塌、落石危機，民眾稍有不慎即會發生摔傷跌倒或受困的險境，也特別提醒，前去遊玩的民眾務必注意潛在危險，民眾若於海邊或岸際發現急難狀況時，亦請多利用海巡『118』報案專線，海巡署接獲通報將立即前往協處。

▲民眾前往柴山秘境登山意外腳扭傷，海巡人員前往以徒手揹負的方式接力將人救下山。（圖／記者黃子倩翻攝）

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