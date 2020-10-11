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1家4口困電梯1.5小時！小妹妹：謝謝消防叔叔沒吃晚餐來救我們

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▲▼無預警停電民眾受困電梯內，隔日持卡片感謝消防隊救援 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲受困電梯父女送上暖心卡片，讓消防人員感到很溫馨。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄鳳山、小港地區9日無預警大停電，導致發生多起電梯受困案件，其中消防局第三大隊高桂分隊在當天晚間5點半左右，接獲中安路有一棟大樓有民眾受困，最後在電梯維修公司人員修復控制系統之後，成功救出一名父親與三名小孩，這一家人感謝消防隊的協助，隔天特別送上小女孩寫的卡片，讓消防人員備感溫馨。

▲▼ 無預警停電民眾受困電梯內，隔日持卡片感謝消防隊救援 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲受困電梯父女送上暖心卡片，讓消防人員感到很溫馨。（圖／記者黃子倩翻攝）

根據消防隊的說法，當天到場後，發現電梯內有1民眾與3孩童受困，而且電梯卡在一樓跟二樓之間的挑高空間內，他們先確定受困民眾沒有受傷、不適的情形後，立刻向大樓管理員取得電梯鑰匙，將電梯門開啟保持空氣暢通，並聯絡電梯維修公司人員到場協助，在電梯為公司人員到場前，不斷給予受困民眾信心喊話，最後救出受困的一家四口。

▲▼無預警停電民眾受困電梯內，隔日持卡片感謝消防隊救援 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲卡片封面寫上消防隊叔叔收。（圖／記者黃子倩翻攝）

隔天，這名受困的父親與三個孩子特別到消防隊遞送孩子寫的卡片，內容提到：「今天爸爸帶我和妹妹回家搭電梯上樓時，電梯突然暗了下來，然後我們就被困在電梯裡頭，爸爸就報警請消防隊來救我們，我們在電梯被困了1.5小時，消防隊的叔叔也陪我，一直到我們脫困。謝謝辛苦的消防隊叔叔，把我們從電梯裡救出來，也沒有吃晚餐真的辛苦，祝你們未來出勤務都平平安安。」童言童語令消防隊的隊員備感溫馨，而這名帶著孩子一起被救出的賴姓男子也當場表示願意加入義消的行列，希望貢獻一己之力幫助別人。

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