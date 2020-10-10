屏東待報廢漁船有賊？2女海巡活逮　他認了猛說歹勢

▲張姓男子涉嫌行竊新園鹽埔漁港區報廢漁船上廢五金，被兩名女安檢人員發現嚇阻送辦 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

張姓男子10日一大早在屏東縣新園鹽埔漁港涉嫌行竊一艘待報廢漁船上物品，被海巡署南部分署第五岸巡隊鹽埔安檢所兩名女性安檢人員執行港區巡查時發現，展現巾幗不讓鬚眉精神，除嚇阻他停止破壞行為外，並在岸邊他騎乘機車腳踏墊置發現有船體廢五金，男子一再表示「歹勢」（台語，對不起），訊後依竊盜罪嫌移送轄區的東港警分局興龍派出所偵辦。

▲▼逮獲張男、機車腳踏墊上廢五金。

南部分署第五岸巡隊鹽埔安檢所今天早上上午6時許安檢人員執行港區巡查時，於港區3號碼頭待報廢漁船上發現73歲張姓男子，於9月間發生火燒船事件後暫時停泊的待報廢漁船上，由於他行為舉止明顯非漁船的所有人或相關人員，且當下有破壞船體行為，隨即嚇阻該名男子停止破壞船體行為並進行盤查，同時聯繫興龍派出所員警到場協助。

隨後後在船邊發現他騎乘機車的腳踏板上發現有乙批船上拆卸下來的廢五金，他見事跡敗露坦承犯案，因涉及竊盜罪嫌，移由興龍派出所偵辦，

經瞭解，第一時間發現張男行竊行為者是海巡人員兩名年輕女性同仁，這次展現出巾幗不讓鬚眉精神及執勤時敏銳的判斷力，成功嚇阻了宵小竊盜行為，保全民眾財產安全。

第五岸巡隊表示，打擊不法絕不會因假期而鬆懈，海巡同仁執行任務是24小時不打烊，時刻秉持最嚴謹的態度，全力守護轄區安全；呼籲民眾於港區或岸際地區發現不法行為或情資，可撥打海巡署「118」免費專線，共同為您服務，讓我們一起為維護社會治安打擊犯罪共同努力。

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