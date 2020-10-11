僱員不能跟老闆對幹　港府新員工需簽聲明「效忠香港特區」

▲港府將要求新入職員工簽署切結書擁護基本法、效忠香港特區政府。（圖／路透社）

記者曾俊豪／綜合報導

香港公務員事務局局長聶德權10日表示，10月12日起將向各政府部門發通告，要求所有由今年7月1日或之後新入職的公務員簽署聲明，確認擁護基本法和效忠香港特區，現職公務員安排則有待敲定。

《大公報》報導，聶德權在電台節目中表示，在政策制定的過程中，公務員可以暢所欲言表達意見，但當政策落實後，公務員作為政府骨幹，有責任幫助政府推行政策，不能因個人想法或政治理念，公開地持相反意見，「我很難想象一個僱員在這工作，又公開罵老板，跟老板對著幹」。

他指出，如果違反誓言或意圖推翻政府，情況嚴重的將被終止聘用，更有機會違反香港國安法，「若違反誓言是很嚴重，門檻也相當高，因為若不擁護基本法，不效忠香港特區，是否代表你不支持一國兩制？甚至對於香港作為國家一部分你也不認同？」

▲香港公務員事務局局長聶德權。（圖／記者任以芳攝）

聶德權強調，即使言行本身未必達到違法程度，也可能到違反《公務員守則》的程度，在管理層面上已經可以作出紀律懲處。

針對港府的作法，《明報》報導，公務員工會聯合會總幹事梁籌庭表示，工會爭取僱員利益，有時立場與政府的決定相違，例如薪酬調整，擔心工會號召公務員抗議會因「唱反調」而遭紀律處分，呼籲政府訂出清晰指引，否則公務員將無所適從，「現在同事茶餘飯後都講，不是怕被炒，最怕講錯說話要坐監」。

中大政治與行政學系副教授馬嶽認為，關鍵在於政府如何界定不擁護基本法，例如是否包括參與反政府運動和聯署，「公務員作為公民，有反對政府或不同意政府的自由，而反對政府與推翻政府是兩回事，若政府不清楚說明，對公務員的個人自由有很大影響。」