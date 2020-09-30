讚頌「一國兩制」　林鄭月娥：祖國協助香港重回正軌

記者陳政錄／綜合報導

適逢中共建政71周年，香港特別行政區9月30日上午舉行慶祝大會，特首林鄭月娥在致詞時，首先讚頌「新中國」1949年成立以來快速發展，成為中華兒女的無上光榮，更稱香港與「祖國」一脈相連，雖去年經歷修例風波，但在中央政府的支持及協助下，逐步重回正軌，落實一國兩制、港人治港與高度自治。





▲香港特別行政區行政長官林鄭月娥今日（9月30日）上午，在香港同胞慶祝中華人民共和國成立71周年大會致辭。（圖／香港政府網站）

「香江賀國慶中秋喜團圓」大會30日上午在香港會議展覽中心舉行，大陸全國政協副主席董建華、林鄭月娥、香港中聯辦主任駱惠寧、駐港國安公署署長鄭雁雄、解放軍駐港部隊司令員陳道祥等出席。

▲港府和中共駐港主要官員出席大會。（圖／香港政府網站）

林鄭月娥表示，自一九四九年新中國成立以來，祖國在各方面均取得驕人的成就，成為全球第二大經濟體，「我們作為中華兒女，對祖國在世界和平和可持續發展的擔當都應該感到無上光榮。」

她說，在祖國的支持下，香港經濟持續發展、民生不斷改善，「一帶一路」倡議和粵港澳大灣區建設為香港帶來機遇。

林鄭月娥更強調「國家安全」是頭等大事，指稱香港去年經歷的「修例風波」和暴力事件，對經濟及社會發展造成了一定的打擊。在中央政府支持，尤其是《香港國安法》制定下，確保了「一國兩制」的貫徹實施和香港的長期繁榮穩定。

駱惠寧也稱，全國人大常委會制定香港國安法，讓香港結束了「港獨」猖狂、「黑暴」肆虐的動盪局面，迎來了由亂轉治的重大轉折。

他說，建好香港這個家，必須增強國家意識。要全面準確貫徹「一國兩制」方針，清醒地認識到堅守「一國」底線，才有「兩制」空間，要更加堅定地與祖國站在一起，維護國家主權、安全、發展利益，才能避免泛政治化，成功應對各種風險挑戰，市民個人的利益才能得到更好的維護。

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