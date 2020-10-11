央視傳今晚播「台諜案」專題！前年曾公布「台灣女間諜色誘陸生」

▲央視傳將播出台諜案新聞專題。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸網友10日瘋狂流傳一份大學的校內通知，指央視「全國新聞聯播」10日晚間將播出台灣間諜竊密活動的新聞，其它相關官媒近幾日也將播送相關的專題、評論，以及文章，要求校內的師生員工收看、學習。

流傳中的通知有多個不同的樣式，但內容都大同小異，主要就是通知10日晚間央視將播出台灣間諜竊密活動的相關新聞，要求單位內的人員收看、學習，而其中流傳最廣的一份，屬於陝西西北大學所發出的。

不過，實際觀看10日晚間的「全國新聞聯播」後，並沒有通知內所提到的台灣間諜相關新聞，據最新通知，原先預計播出的節目，改延後至11日晚間播出，同樣要求校內師生員工必須收看學習。

該份通知在大陸網友之間引起很大討論，很多人都感到不太尋常，認為兩岸近期「有大事要發生」。但也有網友指出，這其實只是例行宣傳，過去每兩、三年就會動員大學內的師生一次，主要就是宣傳保密防諜，因為涉世未深的學生比較容易落入圈套。

事實上，央視「全國新聞聯播」2018年9月中旬就曾播放過台灣間諜竊密活動的新聞，當時各個大學也都收到通知，要求師生一起收看、學習。

▼相同的通知兩年前也曾出現過。（圖／翻攝微博）



當時的央視「全國新聞聯播」指出，大陸國安機關部署開展「2018雷霆行動」，先後破獲上百起台灣間諜案件，近來台灣間諜情報機關，瞄準大陸赴台青年學生群體，尤其集中在國防科工專業學生，採取色情引誘、金錢收買等手段滲透、策反。

隨後的「焦點訪談」節目中，央視還公布了幾個實際案例，包含化名許佳瀅的台灣女間諜，節目指出，許佳瀅的目標是來台就讀大學的陸生小哲，她以金情、感情進行攏絡，兩人甚至發生了性關係，後來小哲進入大陸的國家重點實驗室，向許佳瀅提供了近百份情報。

▼央視公布台諜案的細節，指化名許佳瀅的台灣女間諜對陸生就行色誘。（圖／翻攝央視）

