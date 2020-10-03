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火箭軍多波「巡航導彈」夜間齊發　解放軍：十一雙節戰備不停

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▲▼十一假期，大陸解放軍火箭軍巡航導彈第一旅進行戰備演訓。（圖／翻攝央視軍事）

▲十一假期，大陸解放軍火箭軍巡航導彈第一旅進行戰備演訓。（圖／翻攝央視軍事，下同）

記者陳政錄／綜合報導

正值大陸「十一雙節」8天連假期間，應對中美緊張、台海情勢，解放軍2日再度透過官媒《央視》，釋出「火箭軍巡航導彈第一旅」戰備演訓畫面，過程中巡航導彈在夜間擊中目標，進行多次打擊，強調解放軍依然「枕戈待旦、演訓練兵」，為各種突發情況預作準備。

根據《央視軍事》畫面，解放軍「火箭軍巡航導彈第一旅」駐紮於大陸國土南方森林中，於警報聲響起後，5分鐘內緊急出發。

▲▼十一假期，大陸解放軍火箭軍巡航導彈第一旅進行戰備演訓。（圖／翻攝央視軍事）

為模擬真實作戰環境，解放軍於深夜穿越密林，一路攻克敵無人機偵查、衛星臨空、敵特攻擊等障礙，佔領發射陣地，迅速展開發射準備。

在官方指令下，解放軍部隊完成巡航導彈發射，並迅速撤離陣地，以利多次打擊。解放軍指出，能夠做到快打快撤，意味著在實戰中能夠有效保存戰車，可以實現巡航導彈部隊的多波次火力打擊。

解放軍還在宣傳影片中強調，「萬家燈火照亮中秋夜，在家人團圓的時刻，有一群人選擇在戰為守護這份和平與安平。」該旅某營發射指揮長徐光俊說，軍方必須具備隨時隨地應對「各種突發狀況」的能力。

在此之前，於10月1日中秋節，也是中共建政71周年同日，解放軍亦派遣了一架運8反潛機，侵擾我西南防空識別區。國防部於1日晚間證實後，表示國軍派遣空中巡邏及緊急起飛等兵力應對，並以廣播驅離及防空飛彈追監。

►我該答應女友嗎？

►時間對我們來說完全沒用！

▲▼十一假期，大陸解放軍火箭軍巡航導彈第一旅進行戰備演訓。（圖／翻攝央視軍事）▲▼十一假期，大陸解放軍火箭軍巡航導彈第一旅進行戰備演訓。（圖／翻攝央視軍事）▲▼十一假期，大陸解放軍火箭軍巡航導彈第一旅進行戰備演訓。（圖／翻攝央視軍事）

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