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25歲女主播被男友7刀手刃！他大喊「為民除害」　遺體2年多後才下葬

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▲▼央視女主播被男友殺害。（圖／翻攝自微博）

▲央視女主播被男友殺害。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

壞的愛情斷送了一生！河南商丘一位非常優秀的正妹馬翩然，在經過自己的努力後，成功的考入了央視，成為了一名實習主播。然而她還沒來得及在央視大展拳腳，就在自己家門口被殺害，斷送了一生。2015年2月16日凌晨，她被自己的男友連捅7刀，頭和頸部都被割開，手筋被挑斷，當場慘死。

馬翩然是家中的獨女，從小就受盡寵愛。她長相甜美，成績優異，更是專業拔尖的人才，進入央視後，前途一片光明，本該有著最美好的未來，卻突然被人殺害。難以想像，當初深愛的戀人，會如此殘忍的舉刀相向。

據悉，馬翩然的男友張永磊是商丘當地人，母親還是商丘當地的副縣級幹部，家世也算是十分的富足，在學校也是有名的富二代。

在大學裡，長相甜美的馬翩然和張永磊也是人人羡慕的一對，同學們也都說是天造地設的一對。畢業後，成績優異的馬翩然成功入選央視，在北京工作，而男友在家裡的安排進入了商丘城市管理局工作。

▲▼央視女主播被男友殺害。（圖／翻攝自微博）

▲她和男友昔日甜蜜照。（圖／翻攝自微博）

小情侶就開始了異地戀的生活，但是幸福的日子並沒有維持很久，和很多異地戀的情侶一樣，兩人常常發生爭吵。在一次次的爭吵中，馬翩然發現男友越來越偏執，對她的懷疑也越來越深。她接受不了這樣的變化，對張永磊也失望至極。

某天，在張永磊又一次電話轟炸下，馬翩然的工作已經嚴重受到影響，為了能夠保證自己在央視的工作，也是為了這段感情，她向男友提出了分手。

而張永磊卻偏執的認為，是馬翩然有了外遇，才一定要與自己分手。這樣的念頭越來越深，案發凌晨，他衝到了馬翩然家。

▲▼央視女主播被男友殺害。（圖／翻攝自微博）

▲父母悲痛欲絕。（圖／翻攝自微博）

再次見面，昔日情人已經變成了偏執的瘋子，張永磊憤怒之中拿著刀砍向了馬翩然。一共7刀，刀刀致命，女友就這樣血濺當場，死在了自家的門口。

法庭上，張永磊依然叫囂著自己是為民除害，是女友出軌了，自己才痛下殺手。年僅25歲的馬翩然，還有著大好的時光，就這樣斷送在了自己的男友手上。

在兇手張永磊被判死刑後，第28個月，馬翩然終於在家人的安排下下葬，她在冰冷的停屍間，等了28個月，等到了兇手伏法，終於得以安息。

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